南投區域排水老舊影響民宅安全 縣府籌經費改善

南投市茄苳腳區域排水護岸老舊，砌石護岸年久失修，影響附近民宅安全。南投縣長林明溱今天前往勘查，發現護岸水泥劣化龜裂，護欄毀損嚴重，有安全之虞，指示工務處籌措300萬元經費，修復右側護岸，並補強左側砌石護岸，確保居民及車輛通行安全。

嘉興里民曾漢忠說，茄苳腳區排護岸相當老舊，多年來水泥劣化，護岸龜裂破損，卵石嚴重脫落，居民只能一次又一次以水泥將裂縫及破損處暫時修補，但每次豪雨就擔心護岸撐不住淘空塌陷，影響居民安全。

林明溱說，茄苳腳區域排水溝為南投市重要排水設施，原為砌卵石護岸已逾30年，水泥劣化嚴重，加上洪水淘刷，右側護岸龜裂破損，卵石脫落情形嚴重，如不盡速改善，恐護岸坍塌毀損，造成鄰近土地流失，影響鄰近民宅安全，應盡速改善，經費約115萬元。

左側護岸雖無明顯毀損，但部分有破損情形，也須補強影響路基安全，下游左側水泥柱護欄也因車禍撞擊損壞，影響行車安全，工務處將盡速估價併案改善，合計經費約300萬元，縣府會克服財政困難，籌措經費改善。

曾漢忠說，日前向縣長特助林儒彬陳情，工務處已經到場勘查，縣長林明溱今天會勘並當場指示改善，除了右岸外也一併改善左側護岸及護欄，居民相當感謝。