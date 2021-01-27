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「我幫他開過車」 一句話透露陳世凱、謝明源師徒情
「我原本是謝明源的助理兼司機！」台中市議會民進黨團今在市議會舉行110年黨團幹部交接典禮，前總召陳世凱將印信交給新任總召謝明源時爆料，自己曾在謝明源參選立委時擔任助理與司機，幫他開過車，兩人師徒關係情誼深厚，即便現在同為議員，陳世凱笑說：「有需要幫忙開車，也可以找我！」
陳世凱是民進黨新潮流系的後起之秀，不論台風與問政功力都受肯定，上屆黨團幹部年輕化，他挑大樑擔任總召，今早他透露說：「不知道是這麼沈重的擔子！」
此次改選，由曾任立委、資深的議員謝明源獲最高票當選新總召，他表示因考量疫情交接典禮低調，不辦餐會只有交接印信儀式，但市長盧秀燕率一級主管全體參加，議長張清照、副議長顏莉敏也都出席，冠蓋雲集。
民進黨議會黨團新任幹部包括副總召張耀中、賴佳微，幹事長林德宇、副幹事長張家銨、書紀長周永鴻、副書記長黃守達。
謝明源表示仍會認真監督預算，盧秀燕也表示期待府會良好互動，市府會對民進黨團建議「虛心受教、有效執行」，為大台中市民福祉共同努力。
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