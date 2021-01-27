國內十大好評賽事 南投埔里山城馬拉松因疫延期

南投縣埔里跑山城派對馬拉松曾票選認證為國內十大好評賽事，在指標性運動網站筆獲得高評分，甚至擠下田中馬、萬金馬等經典賽，但第5屆去年因疫停辦，第6屆原訂今年3月14日開跑，現又因國內染疫擴大，決定延10月17日舉行。

埔里公所指出，4年多前首辦「埔里跑」山城馬就在指標性運動網站「運動筆記」就拿下4.7分，第2屆分數更擠下田中馬、萬金馬等經典賽奪冠，第3屆出現4.9高分，第4屆維持4.7分高水準，且列國內十大好評賽事第6名，深受跑友肯定。

但因新冠肺炎疫情去年在中國爆發，且失控延燒他國，我國也出現確診病例，考量防疫，「埔里跑」主辦單位只好宣布停辦第5屆「與森林共舞」，逾4600名國內外跑友抱憾無法參賽，下半年見疫情趨緩再著手籌辦第6屆「6連忘返」賽事。

埔里公所表示，「埔里跑」循往例都在每年3月第2個周日舉辦，第6屆活動因此訂於今年3月14日登場，但因停辦1年，為讓跑者有全新體驗，重新規劃賽道路線，起跑地點也改在埔里福興農場，不少跑友超期待，吸引逾3000人報名。

沒想到，國內疫情隨桃園醫院爆出疫情，從院內感染演變成社區感染，考量國內疫情仍處在不確定因素的存在風險下，配合防疫優先原則，主辦單位昨公告延賽，將「埔里跑Puli Power山城派對馬拉松－6連忘返」延期至今年10月17日舉辦。

主辦單位表示，若已完成報名，但因賽事延期不克參加者，開放在2月1日起至2月28日止登記全額退費；另，從4月1起重新開放活動報名至7月31日止，延賽相關措施可至網站https://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=1149查詢。