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南投縣農漁會改選 檢調反賄選提供200萬檢舉獎金

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投檢調與南投縣各農會座談，強調淨化選風，維護農漁會選舉公正、公平。圖／南投地檢署提供
南投檢調與南投縣各農會座談，強調淨化選風，維護農漁會選舉公正、公平。圖／南投地檢署提供

基層農漁會理事、監事、代表及小組長等人員選舉及總幹事遴聘，將從2月21日起陸續舉行，南投地檢署為預防暴力金錢介入改選，由主任檢察官李俊毅和南投調查站走訪南投縣各農會賄選座談，也呼籲民眾發現賄選踴躍檢舉，不僅獎金最高200萬元，更端正選風，選出真正為農友服務的候選人。

李俊毅說，南投地檢署已在各鄉鎮安排專責檢察官，督導南投調查站、南投縣警察局嚴密監督，不容許有任何金錢、暴力、假訊息、選舉賭盤等左右農、漁會選舉，也希望參選人本著為農友、農業服務的初衷，乾淨選舉。

檢調人員也和各農會廣泛交換意見，聆聽農會經營者心得，深入瞭解參與選舉參選人人數及競爭態勢，並與各農會經營者持「不買票、不賣票，讓傳承多一份責任」宣傳海報合影，張貼在農會公布欄，期待乾淨選風、心在農民。

南投地檢署檢察長張曉雯呼籲所有參選人，應秉持為農漁民做事信念，任何想以金錢、暴力等不法手段影響選民投票，檢、警、調、政風都會嚴密迅速偵辦，也呼籲農漁會員不買票、不賣票，發現不法踴躍檢舉，維護乾淨選風。

農會 賄選

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