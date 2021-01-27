獨老圍爐餐會取消 中市郵差樂當志工送年菜
年節將至，獨居老人期待的歲末年終圍爐聚餐今年受疫情影響而取消，台中郵局出動郵差，今天協助全成基金會將250份年菜送到長輩家中，讓老人家感受外界的關懷。
在台中市負責多個老人關懷據點的全成基金會，原本在年節前，都會為獨居老人舉辦歲末圍爐活動，今年受到武漢肺炎疫情影響取消圍爐活動，改為送年菜給老人家，台中郵局得知後，今天出動郵差當志工協助將250份年菜送到長輩家中。
全成基金會董事長聶玉美表示，年節將至，每年這個時候，老人家都會詢問何時舉辦圍爐餐會，社工們也會忙著邀請老人家到社區圍爐聚餐話家常，今年原本趨緩的疫情近期又緊繃，隨著防疫指揮中心的資訊公告，改以送年菜方式將善心者的祝福送到老人家中。
住在南屯區的81歲于阿嬤，看到社工與郵差一起出現在家門口，開心的接下年菜，雖然今年沒辦法像往年的圍爐聚餐，但收到年菜還是「足感心」。
此外，台中市水噹噹關懷協會今天是連續第9年舉辦「溫馨關懷、寒冬送暖」活動，雖然募集物資不易，今年仍有約40家企業或個人踴躍贊助民生物資，分送給東、南區共400戶未獲政府社會福利補助的弱勢「邊緣戶」，在寒冬中，多一份溫暖。
台中市議員邱素貞、南區國光里長陳雅惠等人代表主辦單位發送白米、泡麵等民生物資，及1000元慰問金給東、南區的弱勢「邊緣戶」，現場還安排「義剪」活動，幫忙民眾整理門面過新年。
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