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最後一哩路！台中潭子民生街銜接福貴路 農曆年前通車

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市潭子區民生街銜接福貴路將於農曆年前完工通車。圖／楊瓊瓔提供
台中市潭子區民生街銜接福貴路將於農曆年前完工通車。圖／楊瓊瓔提供

最後一哩路！台中市潭子區民生街銜接福貴路將於農曆年前完工通車，立委楊瓊瓔表示，通車後將可打通潭子栗林里的交通瓶頸，有效紓解東二巷塞車情況，並可縫合都市區域路網，帶動地方發展。

楊瓊瓔偕同中市議員賴朝國、潭子區長林國聲、潭子區調解委員會主席劉興榮及栗林里簡順雄里長等人，今日到潭子區民生街視察民生街打通銜接福貴路工程。

楊瓊瓔表示，打通民生街是地方居民非常關心的議題，原來民生街與福貴路僅有人行便道連結，周邊道路往來車流無法通行，且有高低落差危險，地方居民長期盼望打通，在各界努力之下，去年8月19日終於動工，感謝營建署中區工程處、市府充分合作提早完工，改善既有巷道連結及坡度高低差問題，促進附近居民通行便利性。

賴朝國說，打通民生街及福貴路交通瓶頸，解決民眾行的困難，是潭子區都市縫合最重要的一條道路。栗林里長簡順雄說，民生街銜接福貴路，有如打通任督二脈，讓栗林里交通功能更暢通，期待農曆年前圓滿完工，暢行民生街不用再90度轉彎，促進更便捷的生活環境。

建設局工程司陳建權指出，民生街新闢工程完成後，路網更趨完整，不但可分擔栗林里東二巷周邊的車流，使附近交通更為便捷，也可帶動地方整體經濟及觀光發展。

營建署中工處副組長施宗榆說，民生街銜接福貴路工程全長53公尺、路寬12公尺，總工程經費約4400萬元，完工後民生街將與福貴路完整串接，打造完整交通路網。他強調，這次工程感謝楊瓊瓔委員協調市府協助完成用地取得及負擔4050萬元經費，並在施工過程中協助協調自來水公司、瓦斯公司管線遷移及號誌、路燈送電等問題，工程才能提早完工，預計2月9日即可開放通車。

立委楊瓊瓔偕同中市議員賴朝國、潭子區長林國聲、潭子區調解委員會主席劉興榮及栗林里簡順雄里長等人，今日到潭子區民生街視察民生街打通銜接福貴路工程。圖／楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔偕同中市議員賴朝國、潭子區長林國聲、潭子區調解委員會主席劉興榮及栗林里簡順雄里長等人，今日到潭子區民生街視察民生街打通銜接福貴路工程。圖／楊瓊瓔提供

楊瓊瓔 塞車

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