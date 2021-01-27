最後一哩路！台中潭子民生街銜接福貴路 農曆年前通車

最後一哩路！台中市潭子區民生街銜接福貴路將於農曆年前完工通車，立委楊瓊瓔表示，通車後將可打通潭子栗林里的交通瓶頸，有效紓解東二巷塞車情況，並可縫合都市區域路網，帶動地方發展。

楊瓊瓔偕同中市議員賴朝國、潭子區長林國聲、潭子區調解委員會主席劉興榮及栗林里簡順雄里長等人，今日到潭子區民生街視察民生街打通銜接福貴路工程。

楊瓊瓔表示，打通民生街是地方居民非常關心的議題，原來民生街與福貴路僅有人行便道連結，周邊道路往來車流無法通行，且有高低落差危險，地方居民長期盼望打通，在各界努力之下，去年8月19日終於動工，感謝營建署中區工程處、市府充分合作提早完工，改善既有巷道連結及坡度高低差問題，促進附近居民通行便利性。

賴朝國說，打通民生街及福貴路交通瓶頸，解決民眾行的困難，是潭子區都市縫合最重要的一條道路。栗林里長簡順雄說，民生街銜接福貴路，有如打通任督二脈，讓栗林里交通功能更暢通，期待農曆年前圓滿完工，暢行民生街不用再90度轉彎，促進更便捷的生活環境。

建設局工程司陳建權指出，民生街新闢工程完成後，路網更趨完整，不但可分擔栗林里東二巷周邊的車流，使附近交通更為便捷，也可帶動地方整體經濟及觀光發展。