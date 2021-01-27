影／連15年歲末送暖！今年郵差按門鈴為弱勢長者送年菜

全成社會福利基金會連15年舉辦寒冬送暖歲末圍爐活動，今年受疫情影響，改為「郵差按門鈴」年菜送到家服務，今天由台中郵局企劃行銷科業務襄理黃建銘領軍，與二名員工共出動三輛郵務車響應，與全成基金會董事長聶玉美、社工人員等前往獨居老人及弱勢長者的家按下門鈴，送年菜加上慰問的方式傳遞來自社會的溫暖。

「阿嬤！郵差來您家按門鈴喔！開門！開門阿！」81歲的于姓阿嬤今天看到社工和郵差一起出現在家門口，開心得哈哈笑「郵差送信、送包裹，嘛ㄟ會送年菜喔！」得知郵差今天是當義工，不送信、不送包裹，專程來送年菜，還一句句祝福她「呷百二！」「過好年！」開心直說「足感溫A！」

聶玉美說，全成基金會連14年舉辦寒冬送暖歲末圍爐，邀請獨居老人及弱勢家庭圍爐餐會，並致贈年節伴手禮，傳遞社會溫暖，很多老人家到這個時候都會詢問「何時辦圍爐餐會？」相當期待。

聶玉美表示，今年受疫情，配合政府防疫政策，今年改以送年菜方式將社區善心者的祝福送到老人家中，特地連結台中郵局將年菜送到府，填補老人家不能在社區一起共同圍爐的遺憾，基金會與義工們一起發送250份年菜到宅，並與老人家話家常。

聶玉美說明，今年響應送年菜活動包括有台中郵局、佛光山惠中寺、玉闕朝天宮、金磚極品牛排、歐克佬精品咖啡、台中市萬和宮、陳媽媽四季涼補、百越生物科技等工商企業團體及個人投入公益，一起為寒冬增添暖意與溫情。