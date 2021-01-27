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大甲鎮瀾宮為防疫除夕不發小紅包 委由里長、志工發送
春節期間許多宮廟會發放小紅包，今年因為疫情嚴峻，大甲鎮瀾宮取消除夕夜發放小紅包，8萬個小紅包由台中大甲、大安、外埔3區里長發放給里民；梧棲浩天宮也取消大年初一發放小紅包。
大甲鎮瀾宮每年除夕夜搶頭香是重頭戲，搶完頭香後，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤在廟前發放開運小紅包，但今年因為疫情，鎮瀾宮取消今年搶頭香活動，除夕當天也不會發小紅包讓民眾領取，避免群聚感染。
大甲鎮瀾宮表示，廟方已經印製8萬個開運小紅包，已發放給大甲、大安、外埔3區里長，由各里里長發送給里民；部分發給義工、志工單位及香頭宮廟等發放給民眾；另有部分則透過鎮瀾宮粉絲專頁抽獎發放。
梧棲浩天宮往年大年初一會在廟前發放小紅包，今年受疫情影響，廟方也取消發放。
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