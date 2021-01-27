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南投市西嶺國小學童 傳承鳳山社區百年金獅陣文化
南投市鳳山社區擁有流傳近百年的同義堂金獅陣文化，保留全國最豐富且數量最多的「鼓朵」，從前同義堂均以口耳相傳方式記錄，目前透過專業「採譜」及「視譜」教學，與西嶺國小合作，教導學童視譜，培訓新一代學子，讓金獅陣成為社區代代相傳的文化資產。
除了百年金獅陣以外，鳳山社區「稻草將爺」也是社區文化，用稻草紮五營將爺，每年會將稻草將爺進行「開光點眼」的儀式，搭配舞獅陣，傳統延續三百年，全台僅剩鳳山社區保留下這古老的傳統文化。
為將文化傳承至後代子孫，透過解說的方式，帶領學童進行五營將爺廟及鳳山寺參訪，訓練小小解說員；以及專訪耆老與達人們，從他們的訪談內容中，可以讓更多人省察傳統技藝的價值與重要性。
西嶺國小也創作「祥獅出洞故事繪本，講述南獅系列的閩南青獅，蒐集採耆老口述的內容中稍作改編，以利於學童閱讀，不僅將繪本製作成鳳山社區在地文化的故事書籍，也能夠結合教育意義，發揚在地的青獅文化。
南投縣文化局執行社區營造三期及村落文化發展計畫」，鳳山社區以資源調查為主題，強化社區地方傳統文化，達到發揚文化扎根的意義。使社區居民自發性展開地方文化的維護與傳承能力，達到社區文化教育扎根。
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