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鹿港轉運站BOT案正式公告招商 結合商場、飯店

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣「鹿港轉運站新建營運移轉案」昨天正式公告招商，預計將成為彰化版的台北轉運站。圖／彰化縣府提供
彰化縣「鹿港轉運站新建營運移轉案」昨天正式公告招商，預計將成為彰化版的台北轉運站。圖／彰化縣府提供

彰化縣「鹿港轉運站新建營運移轉案」昨天正式公告招商，該案是彰化建縣以來第一個實際招商的BOT案，預計將成為彰化版的台北轉運站，彰化縣長王惠美積極宣傳，去年親自主持招商說明會，包括五星級飯店集團及百貨商場業者都參加，預計今年5月完成綜合評選，8月完成議約及簽約，簽約後4年內興建完成並開始營運。

鹿港一到假日道路壅塞，停車空間有限，縣府為提升在地居民及廣大觀光客交通便利性，在建國路、鹿草路及中正路圍成的街廓，規劃興建綜彰化首座複合型轉運站，採BOT促參案方式進行招商，許可年限50年，預估可帶動民間投資18億元，並創造數百人就業機會。

縣府工務處說，鹿港每年觀光人潮達800萬人次，轉運站基地位於市中心區，且緊鄰西濱快速道路，可快速抵達台中港及台中清泉崗機場，觀光及交通便利，鹿港有彰濱工業區及鹿港水五金產業專區，加上近年來蓬勃發展的離岸風電，國內外大廠投入龐大資金進行開發，年產值達1550億元。

彰化縣工策會總幹事張啟楷表示，鹿港集結文化及產業，有天生優勢條件吸引投資，包括國內具有飯店經營深厚實力的力麗集團、麗寶集團等以及集結商場與電影院的秀泰影城都有參與說明會，有的後續找內部設計師討論，對投資案頗有想法。

縣府考量鹿港觀光，開發業者須建設及營運「鹿港環鎮巡迴公車」的老街免費接駁線，有業者擔心在地客運業者的整合問題，也關心捷運是否會到彰化甚至延伸到鹿港，以便在蓋建物時預留空間。

「鹿港轉運站新建營運移轉案」規劃開發近1公頃轉運站基地，縣府招商構想地下2層樓作為汽車停車場，1樓為客運轉運車站，規畫大客車月台9席，2到10樓建議規劃旅館、商場、影城等附屬事業，現公開徵求廠商申請，截止日至今年4月26日止。

鹿港 清泉崗機場

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