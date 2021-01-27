網美為了拍照破壞台中「聚奎居」 損壞最高賠償2000萬

台中市定古蹟「聚奎居」興建1930年間，是當時烏日地區的豪華宅邸，中市府2011年公告指定為市定古蹟，並投入6000萬元經費，2020年5月修復完工，去年12月起也開放收費預約參觀，吸引許多民眾前往一睹風采。但近日有民眾為了拍照，竟然攀爬、踩踏聚奎居的柱子和圍牆，讓投入修復和營運維護的團隊心疼不已，文化局呼籲，欣賞古蹟時切勿踩踏、攀爬、塗鴉或破壞，若因此毀損古蹟，將依文化資產保存法規定處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上、2000萬元以下罰金。

台中市政府文化局表示，聚奎居是日據時期烏日地區富紳商賈陳紹宗的宅邸，結構是傳統三合院的「ㄇ」字型，建築型式採中西合璧，正身是兩層樓的西式洋樓，左、右護龍是一層樓的傳統中式建築。

聚奎居年久失修，為了重現風華，文化局與所有權人攜手展開修復和活化，古蹟修復絕非易事，面對佚失的建材與殘破屋瓦，建築師與修復團隊透過縝密的史料蒐集與現地調查，從老照片、書籍紀錄、匠師諮詢、耆老採訪，參考同年代類似風格的建物樣式，試圖拼湊聚奎居失落的殘垣，還原聚奎居90年前的原貌。

文化局說，古蹟修復不易，去年12月開放後，陸續被民眾投訴，有參觀者恣意攀爬古蹟，且踩踏修復的建築，只為了拍照，請民眾共同愛惜維護，欣賞古蹟時切勿踩踏、攀爬、塗鴉或破壞，若因此毀損古蹟之全部、一部或其附屬設施者，依文化資產保存法第103條規定，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上、2000萬元以下罰金。

文資處表示，古蹟修復不易，91年前的建築，如今建材市場少見，必須重新尋找來源；土墼磚材質優劣，會影響日後結構強度；養灰養土的成敗，也攸關石灰泥牆的使用壽命，民眾任何一種破壞行為，都會讓古蹟修復前功盡棄，又要重新來過。若遊客發現古蹟受損或遭受破壞，請就近通報維護單位或臺中市文化資產處，結合公私部門之力，共同維護古蹟保存。

古蹟修復的最高原則是「保存原有風貌」，但究竟「原貌」是什麼呢？文化局說，就連砌磚填縫的緊實度，更與牆體穩定度密不可分，儘管時空阻隔，修復團隊也從這些材料中追本溯源，才能逐漸描繪出聚奎居原有樣貌。