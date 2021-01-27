日月潭櫻花季本周末正式開始 九族園區開放寵物賞櫻

一年一度的日月潭櫻花季即將盛大登場，日月潭國家風景區管理處宣布，將於1月底陸續展開，兩大賞櫻地點九族文化村及國立暨南大學，本月底起粉色登場，舉辦許多場賞櫻體驗活動，九族園區也向毛爸毛媽招手，開放闔家帶著毛小孩一起來賞櫻，但請主人要做好毛小孩管理，並注意安全。

日管處指出，今年日月潭櫻花季除了九族文化村、國立暨南大學，日月潭周邊賞櫻地點還包含伊達邵親水步道、慈恩塔步道、魚池鄉香茶巷、有水巷、金龍山步道、信義鄉光復巷等6處，各景點櫻花預計從1月底開始至3月上旬陸續綻放，幫日月潭翠綠的山林加上粉嫩色彩。

九族文化村表示，九族櫻花祭是台灣具吸引力、持續最久的賞櫻活動，每年都吸引非常多的遊客前來賞花。除可欣賞美麗的櫻花外，還有一連串吃喝玩樂的活動，包含2月6日至3月7日的台灣第一夜櫻，還有2月21日、27日的櫻花茶會、櫻花市集本周末起至3月7日，以及季節限定的櫻花套餐及太鼓快閃等活動。