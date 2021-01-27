因應疫情升溫 花在彰化取消開閉幕動態展演
彰化縣府今天宣布，春節期間在溪州公園舉辦的花在彰化活動，取消開閉幕活動及動態展演，但公園仍開放民眾賞花；民眾入場時採實名制，參觀時戴上口罩，縣府也會控制入場人數。
彰化縣是全台重要的花卉產地，彰化縣政府每年在農曆春節連假期間，都會在溪州鄉的溪州公園種植在地花卉，舉辦「花在彰化」活動，供民眾在春節期間走春賞花。
今年因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，彰化縣內多項春節期間舉辦活動都喊停，像是南瑤宮路跑搶頭香活動就取消；彰化縣長王惠美先前被問到花在彰化活動是否因疫情取消，王惠美僅強調，會因應疫情「動態式調整」。
彰縣府今天發出新聞稿說明，花在彰化系列活動因應疫期並配合中央防疫指引措施，動態展演全部取消。
縣府農業處表示，取消項目包括開幕、閉幕，以及新春特別節目、夜間開園、接駁服務、舞台表演節目、親子遊樂區等，農特產品展售、美食區攤位也取消，至於夜間燈飾展演也取消，另行規劃。
農業處指出，溪州公園仍開放民眾賞花，入園時間為上午9時到下午5時，民眾進入園區採實名制登記，全程配戴口罩，入口處需要量測體溫及手部消毒，縣府也會加強開放場域及廁所等公共空間消毒頻率，也請參觀民眾配合做好園區管制措施。
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