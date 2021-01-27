變化趕不上陳時中一句話　「花在彰化」停辦但開放入園

2004年起舉辦的彰化縣溪州公園新春花會，今年首度停辦。「計畫趕不上變化，變化趕不上陳時中一句話。」今天縣長王惠美表示，縣政府停辦「花在彰化」，可是花已經種了，活動會場溪州公園照常免費開放，遊客實名制入園，承包廠商控制室內展館人數，一切遵照中央防疫指引規定。

王惠美說，「花在彰化」被列入交通部觀光局的台灣十大經典旅遊活動，今年因疫情升溫，「計畫趕不上變化，變化趕不上陳時中一句話。」縣政府配合防疫必須停辦，但是為舉辦活動而必須提前種植的花卉都已經種了，縣政府開放遊區讓民眾進入賞花。

她表示，溪州公園面積26公頃，地處空曠，空氣流通，今年「花在彰化」採實名制入園，遊客戴口罩和量測體溫，入園後應保持安全社交距離，場內室內展館管控人流，避免擁擠引發感染，園區內沒餐飲攤位，不提供飲食，請遊客自備開水；縣政府將加強稽查場外的流動攤販，預防食客群聚造成防疫破口。

彰化縣溪州公園新春花會在2007年更名為「花在彰化」，今年預計2月12日到3月1日舉辦，免費入園，全數取消大型展演活動。溪州鄉長江淑芬表示，歷年「花在彰化」對溪州鄉在地觀光旅遊的經濟效益不大，遊客看完花，直接上國道離開溪州鄉，或走台一線到其它鄉鎮市旅遊，今年停辦固然令人惋惜，但鄉民慶 幸減少外來人群聚集的防疫風險。