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解封了！ 奧萬大吊橋30日重新開放 亮麗見客

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
奧萬大吊橋去年8月封橋補強安全防護及監測功能，日前完工，預計30日重新開放。圖／南投林管處提供
奧萬大吊橋去年8月封橋補強安全防護及監測功能，日前完工，預計30日重新開放。圖／南投林管處提供

南投縣仁愛鄉奧萬大吊橋是當地著名景點，也是山友挑戰能安縱走的重要通道，為提升改善其安全防護及監測功能，去年8月封橋進行補強及安全監測儀器裝設工程，歷經5個月總算完竣，預計在30日重新啟用，剛好趕在年前解封開放。

南投林管處指出，奧萬大吊橋位在奧萬大國家森林遊樂區內，海拔約1300公尺，橫跨萬大北溪，全長180米，距溪床約90米高，不僅是園區著名的景點設施，也是能高安東軍越嶺縱走的最後一段，是山友登山活動進出奧萬大的重要通道。

而為強化奧萬大吊橋的安全防護功能及監測作業，去年委託專業技師針對吊橋安全完成檢測報告，並依專業技師的檢測結果建議，將對該座吊橋安全防護設施進行補強及安全監測儀器裝設工程，同年8月封橋開工，預估工期需5個月時間。

經施工更換欄杆護網、橋面側封板等安全防護設施，確保吊橋兩側的圍網和橋面之間緊密接合，避免可能產生的縫隙，提升人員行走安全性；並增設風速計、傾斜計、加速規、感測顯示器等安全監測儀器，加強奧萬大吊橋監測功能。

南投林管處表示，奧萬大吊橋補強及安全監測儀器裝設工程已在本月8日竣工並完成驗收，預計將在30日重新開放啟用，屆時民眾將可通行，並能從視野極佳的吊橋上遠眺能高山南峰壯闊高山雪景，俯瞰萬大溪溪谷，飽覽奧萬大美景。

南投林管處長李政賢則說，奧萬大吊橋重新開放，到奧萬大旅遊踏青將不再受限，目前園區內櫻花也已進入最佳觀賞期，民眾可把握時間或在新春假期前來遊賞，但也提醒，山區早晚溫差大，建議上山時可採洋蔥式多層次穿法。

登上奧萬大吊橋可遠眺能高山南峰山域雪景，俯瞰萬大溪溪谷，飽覽高山美景。圖／南投林管處提供
登上奧萬大吊橋可遠眺能高山南峰山域雪景，俯瞰萬大溪溪谷，飽覽高山美景。圖／南投林管處提供
奧萬大吊橋去年8月封橋補強安全防護及監測功能，日前完工，預計30日重新開放。圖／南投林管處提供
奧萬大吊橋去年8月封橋補強安全防護及監測功能，日前完工，預計30日重新開放。圖／南投林管處提供

吊橋 奧萬大 山友

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