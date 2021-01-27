又一大型活動停辦 彰化縣木棉花季退費奉送運動毛巾

國內外COVIN-19疫情嚴重，彰化縣埤頭鄉公所宣布停辦2021木棉花季親子健行活動，報名民眾2月22日至24日憑繳費收執聯辦理退費，鄉公所贈送運動毛巾和鄉長新春賀卡作為補償，但活動停辦，花顏依舊，鄉公所仍歡迎民眾到埤頭鄉走春，賞花旅遊期間做好防疫安全措施。

埤頭鄉公所表示，埤頭鄉木棉花季親子健行活動去年第一屆即遇上疫情，當時國內疫情緩和，鄉公所如期舉辦並圓滿落幕，今年受理報名卻發生國內外疫情嚴峻，中央強烈建議停辦各項人群聚集的大型活動，鄉公所遵照防疫指引，決定停辦相關活動，部分活動項目已經執行，鄉公所今天開始「收尾」，包括準備退費。

每年2月底到4月初，埤頭鄉中溪橋到鹿島橋之間的東螺溪畔木棉花，連綿三公里夾道而開，國內春季的網美之一。去年第一屆木棉花季親子健行活動千人參加，今年因疫情取消，給予人繁華如昔而世事難料的感慨，印證詩人寫道「年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。」

「停辦活動令人不捨，可是防疫當頭，必須毅然停辦。」鄉長杜懿彩說，感謝全台民眾支持第二屆埤頭鄉木棉花季親子健行活動，報名一天半即爆滿，比預定5天縮短3天，盛況空前，鄉公所雖停辦活動，為了表現歉意，除了退還報名費，另贈送運動毛巾和新春賀卡，埤頭鄉清潔隊照樣打掃環境，讓想賞花的民眾能擁有乾淨環境散步，鄉公所希望今年疫情停止，喜愛木棉花的民眾相約明年再聚。鄉公所聯絡電話04-8922117轉分機168 紀先生，或 承辦廠商禾果子公司0906-799308 陳小姐。