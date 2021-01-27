中市草悟廣場防疫升級 加強區域清潔停止試吃

武肺疫情升溫，台中市政府觀旅局升級草悟廣場-富地市集防疫管制措施，加強公共區域清潔、提供酒精消毒、攤商戴口罩與體溫檢測、減少內用座位區並加裝隔板、停止試吃試用。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，各縣市政府提高防疫規格，杜絕防疫破口。

觀旅局長林筱淇表示，草悟道是台中最綠意盎然的都會園道，周邊各種異國美食及風格小店林立，為台中最核心的旅遊魅力據點，鄰近的草悟廣場日前由號稱全台最美夜市的「富地市集」進駐，集結美食、日式木作攤位、裝置藝術、燈光、音樂等元素，吸引大批旅客前來朝聖。

林筱淇表示，因應春節旺季將至，升級防疫措施，除戴口罩、勤洗手及保持社交距離的一般性防疫宣導外，加強場域清消（廣場及攤位清潔消毒）、健康管理（強制市集攤商工作人員全面佩戴口罩、攤商每日檢測體溫）、降低感染風險（減少內用座位並加裝隔板、鼓勵停止試吃試用活動）等3大層面工作。

觀旅局呼籲，防疫新生活期間，民眾在旅遊過程遵循觀光場域的防疫規範，做好自主健康管理，才能確保正常的生活。