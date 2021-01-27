防疫！「花在彰化」取消美食區、夜間燈飾 入園實名制

農曆春節彰化舉辦「2021花在彰化系列活動」，縣府因應疫期並配合中央防疫指引措施，決定將相關系列動態展演均全部取消，但目前溪州公園種植的台灣花卉，佈置成異國花卉及景觀設計已陸續完成，民眾還是可到場賞花，縣府提醒進入溪州公園須配合防疫工作，將會安排駐派人力加強室內外人流管控。

彰化縣每年過年最大活動是在溪州公園舉辦的「花在彰化」，去年吸引86萬人次參觀，縣府農業處表示，今年配合防疫取消的項目包括開幕、閉幕，以及新春特別節目、夜間開園、接駁服務、舞台表演節目、親子遊樂區，還有農特產品展售、美食區等規劃，夜間燈飾也取消另行規劃。

農業處指出，園區規畫的主題館建置濃厚異國風情的花卉佈置，以跟著農產吉祥物遊世界，利用在地草花景觀設計及動物派對大型牆面藝術創作彩繪，現都已陸續完成，民眾入場將採總量管制。

春節期間溪州公園的入園時間為上午9點到下午5點，為加強防疫措施，只要入園者都採實名制登記，量測體溫及手部消毒即便在戶外，全程須配戴口罩，同時也會加強開放場域及廁所等公共空間消毒頻率。