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解決農村人力荒 水稻也有「鐵粉直播」

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
台中農改場作物改良課助理研究員吳以健說，農村人口老化，也衝擊傳統育苗產業，若改以水稻稻種直播，可以紓解秧苗供不應求情形，不必配合育苗場供苗時間，即何搭配各種作物輪作，若欲種植特殊品種，也不必請育苗場另開產線，使栽培期更具彈性。記者林宛諭／攝影
台中農改場作物改良課助理研究員吳以健說，農村人口老化，也衝擊傳統育苗產業，若改以水稻稻種直播，可以紓解秧苗供不應求情形，不必配合育苗場供苗時間，即何搭配各種作物輪作，若欲種植特殊品種，也不必請育苗場另開產線，使栽培期更具彈性。記者林宛諭／攝影

為因應農村人口老化人力不足問題，台中農改場研發鐵粉披衣稻種的水稻直接播種技術，不僅不必等待育苗場提供稻苗，披覆鐵粉的水稻直接以直播機、無人機等播種，可減少人力，讓播種更加彈性，連在土壤比較軟的荷花輪作田區都可輕鬆播種。

水稻也有「鐵粉直播」？乍聽下還以為是現在最流行的「直播」，原來這是農改場今天成果發表的水稻播種技術。

台中農改場場長李紅曦說，傳統水稻採插秧移植栽培，在育苗階段耗費大量時間、人力、資材，農改場近年參考日本水稻直播方式，篩選適用品種，並利用鐵粉披覆稻種，成功建立台灣本土的水稻直播技術，可紓解秧苗供不應求的問題。

台中農改場作物改良課助理研究員吳以健說，農村人口老化，也衝擊傳統育苗產業，若改以水稻稻種直播，可以紓解秧苗供不應求情形，不必配合育苗場供苗時間，即何搭配各種作物輪作，若欲種植特殊品種，也不必請育苗場另開產線，使栽培期更具彈性，可有效節約80%以上的種苗準備人力，及節約85%以上的種苗準備時間。

吳以健說，他們開發特殊鐵粉包覆稻種後，因與土壤顏色相近，形成保護色，避免鳥類啄食，且鐵粉增加稻種重量，增加播種深度，可促進根系生長，他們選擇的直播適用品種具有發芽勢強、發芽速度快等優點，可以面對雜草競爭。

直接播種方式可採近似插秧機的直播機進行條播或點播，也可應用近年熱門的無人機進行撒播，作業更快速，更可應用於具坡度的田區或田土過於鬆軟的田區如菱角、荷花輪作田，拓展水稻栽培地形適應性。

直播 農改場 老化

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