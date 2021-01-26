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部桃疫情嚴峻 台中市議員為警、消煮泡麵慰勞

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員李麗華（中）和女兒、服務處主任黃佳恬（右）當場煮了開水替員警們泡麵，並請他們品嘗。記者黃寅／攝影
台中市議員李麗華（中）和女兒、服務處主任黃佳恬（右）當場煮了開水替員警們泡麵，並請他們品嘗。記者黃寅／攝影

部立桃園醫院疫情嚴峻，甚至傳出也有基層員警因而有感染之虞而必須隔離，台中市議員李麗華為此特地結合地方團體，今為太平地區的警、消各單位都送上泡麵慰勞，好讓他們執勤時能隨時填填肚子，並感受到民眾的支持。

李麗華上午邀請台中市活力社區關懷協會理監事、太平警友辦事處主任許煌桐等人到太平警分局慰問辛勞的基層員警，並贈送泡麵100多箱，向他們說聲「辛苦了！」另也同時送泡麵給消防弟兄們。

李麗華和女兒、服務處主任黃佳恬當場煮了開水替員警們泡麵，並請他們品嘗。她說，疫情期間員警們都十分繁忙，經常會因為勤務而耽誤了吃飯，或是晚上肚子餓，臨時想吃些東西，但店家都已打烊，此時泡麵是最方便的食物。

她也肯定太平警分局長賈立民上任以來，在治安、酒駕、詐騙、車禍等均有亮麗表現，希望警方在「 加強重要節日安全維護」工作上，做好防範犯罪，加強防搶、防竊及轄內交通疏導勤務，讓民眾能夠過一個快快樂樂的春節。

賈立民感謝李麗華等地方人士的關心，同時也表示警分局為了做好防疫工作，本身會有更嚴格的要求，也唯有如此，才能做民眾的後盾，把防疫工作做好，也請市民們放心。

台中市議員李麗華（後）和女兒、服務處主任黃佳恬（右）當場煮了開水替員警們泡麵，並請他們品嘗。記者黃寅／攝影
台中市議員李麗華（後）和女兒、服務處主任黃佳恬（右）當場煮了開水替員警們泡麵，並請他們品嘗。記者黃寅／攝影
台中市議員李麗華（右二）結合地方團體，今為太平地區的警、消各單位都送上泡麵慰勞，好讓他們執勤時能隨時填填肚子，並感受到民眾的支持。記者黃寅／攝影
台中市議員李麗華（右二）結合地方團體，今為太平地區的警、消各單位都送上泡麵慰勞，好讓他們執勤時能隨時填填肚子，並感受到民眾的支持。記者黃寅／攝影

泡麵 疫情 部立桃園醫院

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