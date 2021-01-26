台中農改區有機栽培園區揭牌 取得有機農產品驗證標章

台中區農業改良場今天舉辦年終研發成果會暨有機栽培園區揭牌儀式，農改場場長李紅曦說，有機栽培園區十年有成，已試驗種植水稻、薏仁、小番茄、紅龍果等十種作物，也是中台灣第一個有機驗證的場域，未來將繼續提供給農民觀摩，以推動有機栽培農業。

李紅曦說，台中農改場從2010年即於場內設置有機栽培試驗田，占地約1公頃，設有水稻、雜糧、設施蔬菜、露天蔬菜、果樹及水域生態等試驗區，去年也依

「有機農業促進法」規定，向和諧有機農業基金會提出有機農產品驗證申請，9月即取得有機農產品驗證證書，今年元月取得有機農產品驗證標章。

近年來愈來愈多農民想投入有機栽培，或以自然農法務農，不使用農藥及化肥，農改場也研發生物性資材對促進作物生長及病蟲害防治均有功效，進而將多項技術移轉授權業者生產商品上市，並輔導農民生產安全農產品滿足消費者的需求。

李紅曦說，農改場同仁以有機栽培技術，生物資材應用及農業生產剩餘物循環再利用的專業，打造有機栽培園區為中台灣有機農業發展的示範基地，提供農友觀摩的場域。

台中農改場去年也育成豌豆、蕎麥及石斛蘭3個新品種；取得穗砧苗排列式夾持與斜切裝置等3項專利，辦理21項科技研發技術移轉供國內農產業運用，因此榮獲農委會去年優質農業研發成果管理單位獎及智財權保護運用獎3項，10人接受農學及農業團體表揚。

今天農改場發表「鐵粉披衣稻種的濕式水稻直播技術」、「可濕性硫黃應用於採收期豌豆白粉病防治新策略」、「香菇廢木屑應用於草花栽培介質之技術」等供各界交流觀摩。