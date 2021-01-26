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影／視察中捷軸心更換作業 議員轟：北捷局的人在哪？
北捷局的人呢? 台中市議會民進黨團今天上午前往中捷北屯機廠勘查有關電聯車連結器及列車後續安裝事宜，市議員賴佳微在視察中捷連結器置換作業時，質疑台北捷運局的人為何不在場說明，當場不滿表示「這樣的安排對嗎?」
賴佳微對於中捷無法釋疑，但北捷局的人又不出面說明相當不滿。中捷公司邀請黨團議員集體到座椅區，賴佳微不耐表示，為什麼一定要座椅區，到了就看不到維修現況，到時有疑慮，又要走回現場看，難道不能當場說明嗎? 如果能當場釋疑，這樣議員才能達到真正的監督跟視察。
中捷公司表示，因為現場是組裝區，無法了解組裝上去後的情況，所以邀請議員到座椅區聽取簡報。
賴佳微表示，如果原來的整體設計沒問題，何必再換新的軸心設計？今天中捷董事長在回答黨團議員質疑時，甚至表示不排除組裝也有問題。如果今天真正造成中捷軸心斷裂的問題沒有被找出，而只是不停的針對軸心要如何優化，難道就能夠真正解決問題？
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