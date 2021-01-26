快訊

陳時中宣布了！境外本土新冠夾擊台灣 「鎖國」政策延續

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／視察中捷軸心更換作業 議員轟：北捷局的人在哪？

攝影中心 / 記者黃仲裕／台中即時報導
台中捷運日前發生連結器斷軸事件，圖為更換下來的舊款軸心套件（前）及新款軸心套件（後）。記者黃仲裕／攝影
台中捷運日前發生連結器斷軸事件，圖為更換下來的舊款軸心套件（前）及新款軸心套件（後）。記者黃仲裕／攝影

北捷局的人呢? 台中市議會民進黨團今天上午前往中捷北屯機廠勘查有關電聯車連結器及列車後續安裝事宜，市議員賴佳微在視察中捷連結器置換作業時，質疑台北捷運局的人為何不在場說明，當場不滿表示「這樣的安排對嗎?」

賴佳微對於中捷無法釋疑，但北捷局的人又不出面說明相當不滿。中捷公司邀請黨團議員集體到座椅區，賴佳微不耐表示，為什麼一定要座椅區，到了就看不到維修現況，到時有疑慮，又要走回現場看，難道不能當場說明嗎? 如果能當場釋疑，這樣議員才能達到真正的監督跟視察。

中捷公司表示，因為現場是組裝區，無法了解組裝上去後的情況，所以邀請議員到座椅區聽取簡報。

賴佳微表示，如果原來的整體設計沒問題，何必再換新的軸心設計？今天中捷董事長在回答黨團議員質疑時，甚至表示不排除組裝也有問題。如果今天真正造成中捷軸心斷裂的問題沒有被找出，而只是不停的針對軸心要如何優化，難道就能夠真正解決問題？

台中捷運日前發生連結器斷軸事件，至今已停止行駛超過2個月，目前更換完連結器的車廂尚在測試當中。記者黃仲裕／攝影
台中捷運日前發生連結器斷軸事件，至今已停止行駛超過2個月，目前更換完連結器的車廂尚在測試當中。記者黃仲裕／攝影
台中捷運日前發生連結器斷軸事件，工程師進行維修作業。記者黃仲裕／攝影
台中捷運日前發生連結器斷軸事件，工程師進行維修作業。記者黃仲裕／攝影

中捷 北捷

延伸閱讀

綠批台中去年A1類車禍全台最多 市府：去年共減4493件少5%

新任中市民進黨總召謝明源下周上任 今拜會議長張清照

「小綠綠」現軌道 中捷升級軸心測試

中捷升級版軸心陸續安裝！需先測試100公里才能上正線

相關新聞

影／視察中捷軸心更換作業 議員轟：北捷局的人在哪？

北捷局的人呢? 台中市議會民進黨團今天上午前往中捷北屯機廠勘查有關電聯車連結器及列車後續安裝事宜，市議員賴佳微在視察中捷...

台中市民盼春節前通車 中捷：測試運轉到2月20日

台中捷運試營運6天，發生「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，台中市議員今到捷運北屯機場考察，了解新軸心組裝及運...

疫情升溫設防護網 彰縣31家醫院今啟動入口刷卡管制

衛福部桃園醫院發生院內群聚感染，疫情指揮中心前晚擴大回溯1月6日至19日的接觸民眾，緊急匡列5000人隔離，彰化昨天接獲...

趕年前幫河道美容 南投埔里出動划船隊當清道夫

南投縣埔里鎮近年積極整治杷城疏洪道，盼改善河川優養化問題，而隨春節假期將屆，當地公所今串連河川生態保育協會、暨南大學划船...

台中居家檢疫人數倍增 盧秀燕：歡迎回家但請戴口罩

春節返鄉潮到來，台中市長盧秀燕今天表示，預計近兩日會達到高峰期，台中平常居家檢疫人數約2000多人，但目前已倍增至近50...

每年4億元免費午餐 林明溱：投資教育讓孩子健康成長

南投縣積極推動品德教育和提升學力政策，南投縣政府今天舉辦中小學校長會議，表揚獲選教育部品德教育特色學校的南投國小、「會考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。