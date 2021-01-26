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趕年前幫河道美容 南投埔里出動划船隊當清道夫

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮公所今串連河川生態保育協會、暨南大學划船隊清理杷城疏洪道垃圾。圖／埔里公所提供
南投縣埔里鎮公所今串連河川生態保育協會、暨南大學划船隊清理杷城疏洪道垃圾。圖／埔里公所提供

南投縣埔里鎮近年積極整治杷城疏洪道，盼改善河川優養化問題，而隨春節假期將屆，當地公所今串連河川生態保育協會、暨南大學划船隊，趕在農曆年前進行垃圾清理維護，盼讓返鄉遊子及遊客賞景不掃興，同時感受河域環境整潔的氛圍。

埔里鎮公所指出，杷城疏洪道俗稱「杷城大排」全長約5公里，位在鎮內南安路旁，往下游流動注入南港溪，貫穿市區多里，是縣內少見的市區河岸景觀、鎮內重要的排洪設施，也是鎮上許多長輩兒時記憶的戲水所在，堪稱「埔里母親河」，

但因鎮內汙水下水道系統不夠完善，且過去疏於整頓，而有不肖人士隨意亂丟，或甚至傾倒垃圾，導致杷城大排有優養化及髒亂問題，公所為此串連暨大科院USR計畫師生進行觀測整治，並與河川生態保育協會、暨大划船隊等定期淨溪。

隨農曆春節假期即將到來，公所今又與河川生態保育協會、暨南大學划船隊共同合作，趕在過年前攜手清理杷城大排河域環境，暨大划船隊更派出16人清理河道中央，水淺處則由河川保育志工協助，利用上午完成整頓，撿拾清出6袋垃圾。

埔里鎮長廖志城說，杷城大排在近年加強整頓下，已較以往乾淨許多，無奈仍有少數傾倒垃圾狀況發生，而清出的垃圾中，大多是飲料空瓶，也有廚餘等家戶垃圾，再次呼籲請勿隨手丟棄垃圾，河道沿線也有裝監視器，拍到就依法取締開罰。

埔里清潔隊也再次宣導，為體恤上班族，每周三、五晚上8時40分至9時在南興街南光國小前、中山路埔里高工前、五頓街立體停車場前、八德路殘福大樓前、大城里信義路和中山路加油站前等5處有定點收運垃圾服務，民眾可多加利用。

南投縣埔里鎮公所今串連河川生態保育協會、暨南大學划船隊清理杷城疏洪道垃圾。圖／埔里公所提供
南投縣埔里鎮公所今串連河川生態保育協會、暨南大學划船隊清理杷城疏洪道垃圾。圖／埔里公所提供
南投縣埔里鎮公所今串連河川生態保育協會、暨南大學划船隊清理杷城疏洪道垃圾。圖／埔里公所提供
南投縣埔里鎮公所今串連河川生態保育協會、暨南大學划船隊清理杷城疏洪道垃圾。圖／埔里公所提供
南投縣埔里鎮公所今串連河川生態保育協會、暨南大學划船隊清理杷城疏洪道垃圾。圖／埔里公所提供
南投縣埔里鎮公所今串連河川生態保育協會、暨南大學划船隊清理杷城疏洪道垃圾。圖／埔里公所提供

埔里 生態保育 春節

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