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稻種披鐵粉直接播種 栽培期具彈性可避鳥啄食

中央社 / 彰化26日電

傳統水稻以插秧方式種植，台中農改場研發鐵粉披覆稻種直接播種技術；農改場說，稻種披覆鐵粉直播可紓解秧苗不足問題，栽培期更具彈性，稻種顏色與土色相同，可避免鳥類啄食。

行政院農委會台中區農業改良場今天舉辦年終暨研發成果記者會，台中農改場長李紅曦主持記者會，介紹去年一整年農改場的研發成果，其中包括以鐵粉披衣稻種的濕式水稻直播技術。

台中農改場作物改良課助理研究員吳以健接受中央社記者採訪時說，傳統水稻都採取插秧移植栽種，也就是由農民購買秧苗拿到田間插秧，但他們參考日本、美國作法，研發用鐵粉披覆稻種後直接播種的技術。

吳以健解釋，他們先用鐵粉披覆稻種，披覆鐵粉的稻種播種後，呈現跟田間土壤一樣的顏色，可避免鳥類啄食；而且鐵粉可以增加稻種重量，增加播種深度，可以促進稻種根系生長。

吳以健說，其實所有稻種都可以用鐵粉披覆直播方式栽種，但經過實驗，像是台中秈10號、台中192號等稻米的效果比較好；披覆鐵粉的稻種可在冰箱保存約3個月，對農民來說，栽培期比較有彈性，也可以配合其他作物輪作；另外像是土壤過軟無法插秧的菱角、荷花輪作田，也可以把這項技術和無人機、施肥機結合，進行直播種稻。

吳以健指出，這項技術已在苗栗造橋、彰化二林以及雲林土庫等地試作，而農改場已將技術移轉給民間廠商，由業者生產製造適合披覆台灣稻種的鐵粉，提供作為水稻直播之用。

農改場 直播 農民

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