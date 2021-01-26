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台中居家檢疫人數倍增 盧秀燕：歡迎回家但請戴口罩

中央社 / 台中26日電
盧秀燕指出，今年春節連假從2月10日開始放假，預計大型交通場站、重大轉運站都會擠滿人潮，歡迎市民回家，但請戴口罩，配合台中市防疫措施。聯合報系資料照／記者陳秋雲攝影
盧秀燕指出，今年春節連假從2月10日開始放假，預計大型交通場站、重大轉運站都會擠滿人潮，歡迎市民回家，但請戴口罩，配合台中市防疫措施。聯合報系資料照／記者陳秋雲攝影

春節返鄉潮到來，台中市盧秀燕今天表示，預計近兩日會達到高峰期，台中平常居家檢疫人數約2000多人，但目前已倍增至近5000人，歡迎市民回家，但請配合防疫措施。

台中市政府今天召開市政會議，由台中市衛生局長曾梓展專案報告春節防疫作為，他表示，台中市除全面禁止探病及限1人陪病外，並將針對採檢醫院採取無預警查核，已訪查9家採檢收治醫院，預計於1月28日前完成17家採檢收治醫院無預警查核，並預計於2月25日前完成65家醫院無預警查核。

盧秀燕表示，目前台中市並無市民被通報有到桃園活動，而返鄉過年是人之常情，往日台中市居家檢疫人數大概保持在2000人左右，如今檢疫人數倍增，昨天統計的人數是4900多人，已近5000人，近兩天將是境外返鄉高峰時期，狀況吃緊，是平常的2倍以上，市府相關局處工作量加重，也謝謝民眾的配合，才可以安心檢疫回家過好年。

盧秀燕表示，看到桃園案例，全台民眾都很焦慮，為了解各種資訊，諮詢電話被打爆，台中市民想要諮詢，可以到哪裡諮詢，請研考會將相關資訊放到市府網站上面，讓民眾一看就了解。

盧秀燕指出，今年春節連假從2月10日開始放假，預計大型交通場站、重大轉運站都會擠滿人潮，歡迎市民回家，但請戴口罩，配合台中市防疫措施，還有社區公共場域，如門廳及電梯很重要，提醒社區管委會重視加強消毒工作。

盧秀燕說，年節期間是計程車賺錢的重要時候，市府將協助小黃在年節期間順利營業，是否需要更多消毒物資，讓消費者覺得更安全，市府要主動跟各大車行及個別業者聯絡，免費提供消毒物資，提供安全搭載的小黃車體。

台中市 盧秀燕 春節

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