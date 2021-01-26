每年4億元免費午餐 林明溱：投資教育讓孩子健康成長

南投縣積極推動品德教育和提升學力政策，南投縣政府今天舉辦中小學校長會議，表揚獲選教育部品德教育特色學校的南投國小、「會考減C」績優等多所國中。南投縣長林明溱感謝187名校長努力用心教育，嘉惠全縣8萬多學子，也期勉校長為南投縣培育更多優秀子弟。

南投縣教育處長陸正威說，南投縣提升教育品質，表現亮眼。南投國小獲得教育部品德教育特色學，全國僅21所學校入選；會考減C績優的宏仁、魚池、中興、中寮、延和、瑞峰等6所國中，獲全國維運評量特優的南投縣教育網路中心及教育部夏日樂學創意競賽優等、佳作的愛蘭、互助國小。

林明溱說，過去6年多來，南投縣議會在議長何勝豐及全體議員支持下，從未刪減縣府教育預算，也讓南投縣每年花費逾4億元經費提供免費學生午餐，至今支出高達24億多元，雖然這麼多錢可以做很多建設，但他堅持用在南投子弟身上，讓所有孩子不受家庭經濟條件影響，都能健康成長。

他支持縣內中小學教學環境設備改善的各項建設，積極爭取中央補助，努力籌措地方配合款，甚至由縣府全額自籌也樂意，就是希望所有用心努力投入教育的校長，都能在縣府支持下，不放棄任何一個孩子，培育更優秀人才。

林明溱說，竹山高中兩名清寒學生循「希望入學」管道錄取台大，竹山高中是典型社區高中，這兩名學生都是新住民子女，卻在校長老師輔導鼓勵下，以優異成績錄取台大，令人感動與振奮，希望所有校長都能效法，鼓勵老師因材施教、讓學生都能樂在學習。