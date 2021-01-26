疫情升溫設防護網 彰縣31家醫院今啟動入口刷卡管制

衛福部桃園醫院發生院內群聚感染，疫情指揮中心前晚擴大回溯1月6日至19日的接觸民眾，緊急匡列5000人隔離，彰化昨天接獲中央及醫療院所通報縣內有4名部桃接觸者，目前3人居家隔離，1人自主健康管理中，衛生局已依中央規定安排採檢，雖然結果還未出來，但其中一名接觸者的同住家人也須依規定居家隔離。

彰化衛生局長葉彥伯說，中央希望各醫療院所提高警覺，指揮中心將部立桃園醫院匡列居家隔離和自主健康管理名單連結健保雲端資料，為做好防護網，彰化縣今天起31家醫院啟動入口刷卡管制，民眾進入醫院，須先行於入口處出示健保卡，經過卡後才能進入，醫師也要特別注意來診病人是否有桃園醫院接觸史。

部立彰化醫院昨晚已在大門口完成3線的查核平台，以便今早立即展開刷卡管制，上午人潮高峰門口大排長龍，彰化基督教醫院上午還來不及設置刷卡平台，緊鑼密鼓準備設備，預計最快今天下午就可以展開，總院出入口規劃6線，讓民眾能盡速進出，彰基指出，規劃採購更便捷設備，民眾自行插卡就可辨識，縮短作業時間。

彰化秀傳醫院上午8點也開始使用查核平台，總院門口有4部電腦，人潮眾多時可一次全開，今天上午民眾進出順暢。