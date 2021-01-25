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台積電加強防疫 宣布四類人禁止入廠

彰化通報4名部桃接觸者 明起醫院啟動刷健保卡管制

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣31家醫院明起啟動入口刷健保卡管制，民眾進入醫院，需先行於入口處出示健保卡，確認是否為部桃接觸者。記者林敬家／攝影
彰化縣31家醫院明起啟動入口刷健保卡管制，民眾進入醫院，需先行於入口處出示健保卡，確認是否為部桃接觸者。記者林敬家／攝影

衛福部桃園醫院發生院內群聚感染，疫情指揮中心昨晚擴大回溯1月6日至19日的接觸民眾，緊急匡列5000人隔離，彰化今天下午接獲中央及醫療院所通報縣內有4名部桃接觸者，4人都是北上到部桃求診的病患，目前3人居家隔離，1人自主健康管理中，衛生局已依中央規定安排採檢。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，指揮中心匡列的5千多人名冊，當中須居家隔離及自主健康管理名單也已連結健保卡，現階段須配合落實設置防護網，彰化縣明天起31家醫院啟動入口刷卡管制，民眾進入醫院，須先行於入口處出示健保卡，經過卡後才能進入，醫師也要特別注意來診病人是否有部桃接觸史。

葉彥伯也說，彰化目前通報有4名部桃接觸者，均為列冊病人，其家人也掌握中，目前不需要隔離，但需要自主健康管理。

除了縣內醫院防疫升級，彰化各公務機關明天起也落實實名制，進出機關必須留下聯絡紀錄，縣內長照C級關懷據點的防疫標準持續加強落實，包括戴口罩、量額溫、飯前洗手，打菜戴口罩、共餐分食不共食等，盡量避免影響長者照顧，但仍會持續監測疫情進展，進行滾動修正。

衛生局 健保卡 健康管理

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