影／南投春節萬人平安餐將照辦 廟方：神明降旨

國內疫情持續擴大，台灣燈會、南投縣紫南宮大年初一發錢母等全台各地大型活動紛取消停辦或延期，未料與紫南宮同在竹山鎮的克明宮無懼疫況嚴重，將照常辦理大年初一的「萬人平安餐」活動，廟方強調，恩主公降旨決意一定要辦理。

克明宮建造於清朝同治年間，約有160多年歷史，主祀「恩主公」關聖帝君，廟宇曾因921地震時全毀，經廟方和十方大眾努力下原址重建；5年前，恩主公指示年初一辦平安餐「吃平安，過好年」，而與紫南宮發錢母並列兩大宗教活動。

但因今年農曆年前，衛福部桃園醫院爆發院內感染，隨染疫擴大，衛福部長陳時中19日在疫情記者會強烈建議取消大型活動，台灣燈會及各地燈會等大型活動接連宣布停辦或延期，就連紫南宮大年初一發錢母也因疫10年來首度取消。

不過，每年同樣在大年初一辦理「克明宮萬人平安餐」近期卻傳出照常辦理，甚至還擴大，從過去的萬人份的竹筍飯、冬筍湯和炸地瓜片等料理，提升為無限量供應；對此，廟方證實今年萬人平安餐會將照辦，並強調「恩主公特別交代要辦」。

克明宮主委楊非武說，針對平安餐辦理有請示恩主公，祂降旨批示「新春辦理平安餐，病疫來侵再度攻，已賜聖杯來辦理，豈能不佑保平安」，並話「疫情已明須守規，嚴防社交保距離，志工保護無差錯，確保無誤享太平，守法依規是典範」。

楊表示，萬人平安餐就是要大家吃平安，而過去平安順遂有辦理，現在遭逢疫情侵擾辦不辦都為難，因此召集廟務人員依同請示恩主公，但祂連3聖筊要辦，說真的廟方還是怕怕的，慎重以鸞文請示，祂仍降旨決意照辦，危難時更要吃平安。