蛙蛙文創消費糾紛 台中市3分之2以上消費者達成調解
蛙蛙文創有限公司因販售口罩卻未能依約交貨之消費爭議，台中市政府舉辦調解會，到場的109人有3分之2以上都與蛙蛙達成調解，但仍有少部分人不接受調解並當場離去。
據台中市法制局長李善植指出，現場蛙蛙文創代表雖提出解決方案，但因先前曾多次違約，消費者對業者的承諾仍缺乏信心，經主任消保官康馨壬多次協調後，雙方終於達成初步共識。也就是若接受蛙蛙所提出退費條件之消費者，業者承諾最快在3月19日前可以返還部分價金，後面再把餘款補齊；若接受給付口罩之消費者，業者承諾最快於2月9日前交付部分口罩，其餘也會再補齊，且除給付具口罩醫療器材許可證字號之雙鋼印口罩外，並額外增加些許口罩片數補償消費者。
李善植說，蛙蛙文創公司接受大量之口罩訂單，但自去年8月起即發生未能依約交付口罩爭議，台中市政府為保障市民權益，今日特別召開消費爭議大型調解會，藉以提供消費者在訴訟外之紛爭解決管道；法制局並呼籲蛙蛙文創公司能秉持公司誠信，確實履行其承諾之和解方案，未來就其他尚未加入調解或他縣市之消費爭議案件，亦能一體適用。
他說，雙方在會議中達成共識者，消保官當場協助製作調解書，將和解內容記載在調解書中，未來送交法院核定後，若業者屆期未依約履行，消費者可以直接持經法院核定之調解書聲請強制執行。
另外，南投縣今也一併和台中市開調解會，同樣有部分消費者與蛙蛙達成調解。
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