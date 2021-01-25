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連續8年！96歲辜寬敏寒冬送暖 回家鄉發紅包

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
總統府資政辜寬敏今天返鄉鹿港寒冬送暖，對鎮內中低收入戶及邊緣戶春節慰問，鹿港鎮公所大排長龍。記者林敬家／攝影
總統府資政辜寬敏今天返鄉鹿港寒冬送暖，對鎮內中低收入戶及邊緣戶春節慰問，鹿港鎮公所大排長龍。記者林敬家／攝影

高齡96歲的總統府資政辜寬敏今天返鄉鹿港寒冬送暖，鹿港鎮公所大排長龍，這是辜寬敏第8年對鎮內中低收入戶及邊緣戶的春節慰問，也是鹿港鎮關懷弱勢的年度最大筆捐贈，每戶發送5千元紅包，共有1150戶，總計575萬元。

鹿港鎮公所為今年為避免群聚，規劃分流今明兩天發送辜老的愛心慰問金，以免因人數太多造成擁擠。來自東石里的吳媽媽為中低收入戶，帶著10歲與1歲的幼兒獻花給「辜爺爺」，感謝他的善心義舉。吳媽媽說，家裡只靠先生一個人的收入有限，在過年前能夠領到辜老先生的5千元紅包，真的是有很大的幫助，非常感謝辜老的善心。

1926年出生在台北的辜寬敏，是辜顯榮先生的第八子，雖然他住在北部，但學生時期每逢寒暑假，父親都會囑咐他回鹿港的大和厝，所以辜寬敏在鹿港還有一些玩伴舊識，讓他對鹿港有一股無以言喻的愛鄉情懷。

辜寬敏常說，12歲那年父親過世，臨終前囑咐孩子們「咱家本來很散赤，現在財產要分給你們，不是恁老爸有才調，是因為恁老爸有為台灣郎做過一些代誌，台灣郎寄在我這裡的錢，恁將來有機會，這個錢要還台灣郎」。而他也實現父親的承諾，返回鹿港家鄉關懷弱勢。

鹿港鎮長許志宏說，每次拜訪辜寬敏都感覺到辜老對鹿港家鄉的關心，尤其是老先生時常叮囑「只要能夠幫助鹿港鄉親，就是要做的事情。」白髮蒼蒼的辜寬敏今天也揮手再度豪邁的承諾鹿港鄉親「明年見」。

總統府資政辜寬敏寒冬送暖第8年回饋家鄉發紅包，鄉親今天到公所排隊領取。記者林敬家／攝影
總統府資政辜寬敏寒冬送暖第8年回饋家鄉發紅包，鄉親今天到公所排隊領取。記者林敬家／攝影
96歲的總統府資政辜寬敏（中）今天返鄉鹿港寒冬送暖。記者林敬家／攝影
96歲的總統府資政辜寬敏（中）今天返鄉鹿港寒冬送暖。記者林敬家／攝影

鹿港 辜寬敏 低收入戶

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