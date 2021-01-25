快訊

25元買茶飲就中千萬！統一超商發票特別獎 獎落北市這2家門市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南投賞梅勝地突封園 全因奧客動手搞破壞

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣水里鄉上安賞梅區梅花滿開，但傳出遭遊客動手破壞，梅農決定今起封園。圖／讀者提供
南投縣水里鄉上安賞梅區梅花滿開，但傳出遭遊客動手破壞，梅農決定今起封園。圖／讀者提供

今年元旦後接連幾寒流，南投縣各地梅況佳，吸引大批遊客遊憩賞梅，水里鄉上安賞梅區更是梅花滿開，未料有遊客為了要製造梅雪飄落景致，竟狂搖梅樹，甚至摘花折枝，地上滿是殘枝，梅農痛心從今天起封園，就怕再開放恐致青梅減收。

而水里鄉上安村三廍路梅區因海拔高，又位居山陰面，太陽照射時間相對短，溫度、濕度充足，且在農民近年細心管理下，梅花花況一年比一年好，梅樹形體蒼勁有力，從過去的秘境，搖身一變成當地賞梅勝地，不分平假日都吸引大批人潮。

其中，張姓農友的「張家梅園」因園內梅樹依山勢栽種，所種梅樹經40至60年用心照料管理，樹形蒼勁古樸，每年梅樹花況、青梅產量及品質也不錯，而為配合社區營造及觀光，10年前就免費開放自家梅園讓民眾遊賞，順便販售農特產。

「10年來，頭一次遇到遊客那麼沒品！」未料，新冠肺炎疫情爆發，民眾無法出國，今年賞梅遊客大增，個人素質參差，張表示，很多人賞梅不是用看的，是動手摘花折枝，也有為了要營造梅花雪拍美照就亂搖樹或枝藤，還有人會亂丟垃圾。

張姓梅農上周末為此留守梅園，並提醒入園遊客要愛護花木和梅樹，但破壞梅樹狀況卻未見改善，一樣有人搖梅樹製造製造梅雪飄落景致，仍能隨地撿拾被摘斷的花枝，令他氣憤又痛心，因此拉起紅線張貼告示，從今起封園，禁止遊客進入。

張表示，民眾動手摘花折枝或搖樹，對梅樹都是傷害，影響後續無法結果，無法產出青梅，而農民用心管理梅園就是為了採收梅子，現在花開得正美，卻這樣被破壞，要是再持續開放給民眾賞梅，他今年恐怕沒青梅可收，決定今起開始封園。

南投縣水里鄉上安賞梅區梅花滿開，但傳出遭遊客動手破壞，梅農決定今起封園。圖／讀者提供
南投縣水里鄉上安賞梅區梅花滿開，但傳出遭遊客動手破壞，梅農決定今起封園。圖／讀者提供
南投縣水里鄉上安賞梅區梅花滿開，但傳出遭遊客動手破壞，梅農決定今起封園。圖／讀者提供
南投縣水里鄉上安賞梅區梅花滿開，但傳出遭遊客動手破壞，梅農決定今起封園。圖／讀者提供
南投縣水里鄉上安賞梅區梅花滿開，但傳出遭遊客動手破壞，梅農決定今起封園。圖／讀者提供
南投縣水里鄉上安賞梅區梅花滿開，但傳出遭遊客動手破壞，梅農決定今起封園。圖／讀者提供
南投縣水里鄉上安賞梅區梅花滿開，但傳出遭遊客動手破壞，梅農決定今起封園。圖／讀者提供
南投縣水里鄉上安賞梅區梅花滿開，但傳出遭遊客動手破壞，梅農決定今起封園。圖／讀者提供

賞梅 梅花 農民

延伸閱讀

不用人擠人！ 梅山賞梅新秘境曝光 太興村百年老梅相繼盛開

搭捷運就能到！台北士林「平地雪、梅花隧道」美炸　2大免費賞梅地最新花況一覽

嘉縣梅山梅嶺 本周梅花大爆發

嘉義「梅山公園」梅花綻放逾6成！陽光穿越梅樹枝椏美景動人

相關新聞

影／南投賞梅勝地突封園 全因奧客動手搞破壞

今年元旦後接連幾寒流，南投縣各地梅況佳，吸引大批遊客遊憩賞梅，水里鄉上安賞梅區更是梅花滿開，未料有遊客為了要製造梅雪飄落...

台中人注意！明年起生廚餘回收 違規最高可罰6000元

台中市環保局統計，廢棄物17.2%為生廚餘，市政府將在宣導一年後，明年1月1日開始開罰，生廚餘如未依規定分類回收，將處1...

秀水農會爆冒貸上億 被害人不滿農會切割集結抗議

彰化秀水農會2018年爆發疑似冒貸案，10多人受害，事隔兩年，有被害人遭農會提告還錢，也因信用受損無法借貸，衝擊原有生計...

連續8年！96歲辜寬敏寒冬送暖 回家鄉發紅包

高齡96歲的總統府資政辜寬敏今天返鄉鹿港寒冬送暖，鹿港鎮公所大排長龍，這是辜寬敏第8年對鎮內中低收入戶及邊緣戶的春節慰問...

疫情擴大 中市醫療院再禁探病

衛生福利部桃園醫院新冠肺炎群聚感染擴大，台中市政府今緊急公告，台中市全市醫院全面禁止探病，加護病房、安寧病房等有特殊探視...

死亡車禍監視器拍不到 中市警局：近10年1/5可全景拍

台中市西屯區人口稠密，不少建商在該區推案搶建，市議員林祈烽指出，不少巷弄內經常都可見大型工程車輛進出。日前櫻花路與櫻花一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。