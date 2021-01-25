影／南投賞梅勝地突封園 全因奧客動手搞破壞

今年元旦後接連幾寒流，南投縣各地梅況佳，吸引大批遊客遊憩賞梅，水里鄉上安賞梅區更是梅花滿開，未料有遊客為了要製造梅雪飄落景致，竟狂搖梅樹，甚至摘花折枝，地上滿是殘枝，梅農痛心從今天起封園，就怕再開放恐致青梅減收。

而水里鄉上安村三廍路梅區因海拔高，又位居山陰面，太陽照射時間相對短，溫度、濕度充足，且在農民近年細心管理下，梅花花況一年比一年好，梅樹形體蒼勁有力，從過去的秘境，搖身一變成當地賞梅勝地，不分平假日都吸引大批人潮。

其中，張姓農友的「張家梅園」因園內梅樹依山勢栽種，所種梅樹經40至60年用心照料管理，樹形蒼勁古樸，每年梅樹花況、青梅產量及品質也不錯，而為配合社區營造及觀光，10年前就免費開放自家梅園讓民眾遊賞，順便販售農特產。

「10年來，頭一次遇到遊客那麼沒品！」未料，新冠肺炎疫情爆發，民眾無法出國，今年賞梅遊客大增，個人素質參差，張表示，很多人賞梅不是用看的，是動手摘花折枝，也有為了要營造梅花雪拍美照就亂搖樹或枝藤，還有人會亂丟垃圾。

張姓梅農上周末為此留守梅園，並提醒入園遊客要愛護花木和梅樹，但破壞梅樹狀況卻未見改善，一樣有人搖梅樹製造製造梅雪飄落景致，仍能隨地撿拾被摘斷的花枝，令他氣憤又痛心，因此拉起紅線張貼告示，從今起封園，禁止遊客進入。