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死亡車禍監視器拍不到 中市警局：近10年1/5可全景拍
台中市西屯區人口稠密，不少建商在該區推案搶建，市議員林祈烽指出，不少巷弄內經常都可見大型工程車輛進出。日前櫻花路與櫻花一街口發生砂石車撞死婦人事故，路口雖有監視器卻未能錄到事發過程。逢福里長張文平陳情，希望重車出沒的路口，監視器升級為全景鏡頭，畫面可供警方或當事雙方釐清責任或記錄肇事經過，保障民眾權益。
逢福里長張文平向議員林祈烽、立委張廖萬堅服務處陳情，指這名婦人不幸在路口遭轉彎的砂石車撞死，路口監視器因角度問題，沒有拍到事發經過，後續調解狀況不順利，民眾希望議員能幫忙爭取監視器系統升級，加裝全景式鏡頭，預防類似爭議事件再發生。
林祈烽說，市民希望這些經常有工程車或大型車輛行駛的路口，都應裝設全景式監視器，一來警方如有辦案需求，可清楚了解嫌犯的逃逸去向，二來，如果有車禍意外發生，全景式監視器可提供360度的視角，有助於警方和雙方當事人釐清責任或肇事經過，對大家都有幫助。經反映事發地點已設置。
台中市政府警察局表示，台中市2011年起建置的監視系統，有1/5是全景鏡頭監視器，其餘是車牌鏡頭。櫻花路與櫻城一街口的監視系統是2007年建置，屬一般巷弄，1組4支鏡頭都非全景式，第六分局去年底已會同相關單位前往路口會勘，今年1月13日完成增設1支全景鏡頭。
警察局強調，後續也將請各轄區分局針對大型車輛頻繁出入路口的監視系統進行全面檢視，如是2011年以前建置者，將綜合評估研議增設全景鏡頭。
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