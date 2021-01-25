死亡車禍監視器拍不到 中市警局：近10年1/5可全景拍

台中市西屯區人口稠密，不少建商在該區推案搶建，市議員林祈烽指出，不少巷弄內經常都可見大型工程車輛進出。日前櫻花路與櫻花一街口發生砂石車撞死婦人事故，路口雖有監視器卻未能錄到事發過程。逢福里長張文平陳情，希望重車出沒的路口，監視器升級為全景鏡頭，畫面可供警方或當事雙方釐清責任或記錄肇事經過，保障民眾權益。

逢福里長張文平向議員林祈烽、立委張廖萬堅服務處陳情，指這名婦人不幸在路口遭轉彎的砂石車撞死，路口監視器因角度問題，沒有拍到事發經過，後續調解狀況不順利，民眾希望議員能幫忙爭取監視器系統升級，加裝全景式鏡頭，預防類似爭議事件再發生。

林祈烽說，市民希望這些經常有工程車或大型車輛行駛的路口，都應裝設全景式監視器，一來警方如有辦案需求，可清楚了解嫌犯的逃逸去向，二來，如果有車禍意外發生，全景式監視器可提供360度的視角，有助於警方和雙方當事人釐清責任或肇事經過，對大家都有幫助。經反映事發地點已設置。

台中市政府警察局表示，台中市2011年起建置的監視系統，有1/5是全景鏡頭監視器，其餘是車牌鏡頭。櫻花路與櫻城一街口的監視系統是2007年建置，屬一般巷弄，1組4支鏡頭都非全景式，第六分局去年底已會同相關單位前往路口會勘，今年1月13日完成增設1支全景鏡頭。