疫情升溫！芬園九角頭迎天公遶境改車行 盛大供餐暫停

新冠肺炎疫情升溫，彰化縣芬園鄉每年舉行九角頭「迎天公」祭祀活動今年將縮小規模，原本步行遶境將改為車行，供餐服務也取消，希望落實防疫，減少風險。

芬園鄉九角頭「迎天公」有200多年歷史，每年徒步遶境村莊，庇佑居民，由於是按年分輪流迎「天公爐」，每個村落9年才輪到一次，居民都很慎重，隨香客、沿路陣頭也相當多。

寶藏寺總幹事吳明蒼說，經開會廟方和芬園天公會決議新丑年「迎天公」宗教科儀維持不變，仍進行3天，但改用車行，在正月初九由寶藏寺恭請媽祖登轎出發到舊爐主竹林角天公壇，在村莊內車行遶境，正月初十進行新舊爐主交接給牛埔角(貓羅坑)，原本每年中午盛大供餐須準備4千到7千人的餐食，今年將會取消，正月十一恭請媽祖回鑾寶藏寺安座，也以車行完成。