台中慈濟醫院明起實施防疫門禁 出入醫院攜健保卡插卡
台中慈濟醫院今天表示，為配合防疫政策，明天周二起，兩院區同步實施門禁管制，出入醫院人士一律攜帶健保卡插卡查驗，居家隔離與自主健康管理人員，切勿進入醫院。
台中慈濟醫院因應疫情升溫，上周已更新探病、陪病，時間人數等防疫措施規定。最新疫情有擴大趨勢，台中慈濟醫院依衛生福利部疾病管制署建議，26日起恢復實施防疫門禁；為確保防疫安全，進醫院人士一律插健保卡查驗旅遊史、接觸史、職業別與群聚。
醫院提醒，21日內如有國外旅遊史、居家隔離、自主健康管理者，於管理期間，嚴禁探病、陪病，就醫需由急診進入，門禁管制時間為晚上9點至次日早上6點，陪病者應主動出示陪病證，並從急診進出。兩院區僅由大門口出入，第一停車場禁止進入；病人住院期間禁止請假外出。
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