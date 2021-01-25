員林大手筆更新全市萬盞LED路燈 盼各界認養路燈

彰化縣員林市斥資1億5千萬元更新1萬2千多盞省電智能型LED路燈，本月全數更新完成，以往公所每年需支出近3千萬元路燈電費及維修費，員林市長游振雄說，新的LED路燈可調控亮度，也更省電，公所也繼續辦理認養路燈，盼更多企業個人加入認養行列。

員林市公所斥資1億5千萬更換全市1萬2700多盞省電LED路燈，最近全數汰換完成，不過有民眾反映最近路燈不是亮整天，或是不亮或會閃爍。

公所建設課長陳浴秉表示，由於舊線路接上新的智能型LED路燈，線路穩定度還不夠，最近廠商仍在進行調整，才會有不亮或閃爍等狀況，民眾若有路燈問題可以打路燈上的專線反映。

陳浴秉說，以往員林市路燈每年電費約2100萬元，維修費約800萬元，更換省電LED路燈，應可省電約五成。

員林市先因被台電查獲4800多盞私設路燈，台電追討歷年電費和利息共8千多萬元，公所不服與台電興訟，2017年最高法院判處公所敗訴，公所籌錢還款，直到去年初才還清。

游振雄說，公所每年電費及維修費支出仍大，且更換LED燈的經費是分7年攤支，希望民眾能繼續認養路燈，認養每盞路燈600元，不過去年才認養了1094盞，認養金額65萬元認養路燈可說是幫大家照亮道路「點光明燈」，盼大家多支持，認養單位及個人名字也會張貼於路燈，或以電子廣告看板表揚，也能增進企業形象。