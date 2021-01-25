台中人注意！明年起生廚餘回收 違規最高可罰6000元

台中市環保局統計，廢棄物17.2%為生廚餘，市政府將在宣導一年後，明年1月1日開始開罰，生廚餘如未依規定分類回收，將處1200元以上、6000元以下罰鍰。

環保局長陳宏益表示，台中市自2019年10月開始推動家戶生廚餘全面回收，生廚餘在一般垃圾占比從23.5%下降至17.2%。為促進生廚餘再利用，市府去年底公告「台中市一般廢棄物之生廚餘分類回收排出規定」今年展開宣導，明年起如未依規分類回收將依「廢棄物清理法」第50條開罰。

陳宏益指出，全市生廚餘目前都送至外埔綠能生態園區，首創「生廚餘厭氧發電」，以厭氧醱酵67日即可產出綠電；他說，相較雙北垃圾費隨袋徵收後，多半委外運到中南部民營堆肥場處理，傳統堆肥約需3至4個月才能將生廚餘變成肥料，台中作法更具效率，還能發電回饋，符合資源永續與循環經濟潮流。

環保局說明，生廚餘包含果皮、水果殘渣、未經烹飪的各式蔬菜殘渣（如皮、籽、菜心、塊莖等）以及沖泡過的茶葉渣、咖啡渣、黃豆渣等，民眾分類後交由清潔隊垃圾車回收；如為60戶以上社區大樓，可向清潔隊申請設置生廚餘回收桶，由環保局專車前往收運。

環保局提醒，果核類、果殼類（椰子、榴槤等）、筍殼（筊白筍、玉米筍、竹筍等）、玉米芯、鳳梨冠芽、蛋殼、海鮮殼、長纖維類（甘蔗皮、蔗渣、麻薏莖、香芧草）、茶葉包、咖啡包等皆屬一般垃圾，不得作為生廚餘回收。