快訊

老鼠闖學測考場害考生驚嚇尖叫！大考中心回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中人注意！明年起生廚餘回收 違規最高可罰6000元

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市去年底公告，明年元旦起，生廚餘列入回收項目。圖／台中環保局提供
台中市去年底公告，明年元旦起，生廚餘列入回收項目。圖／台中環保局提供

台中市環保局統計，廢棄物17.2%為生廚餘，市政府將在宣導一年後，明年1月1日開始開罰，生廚餘如未依規定分類回收，將處1200元以上、6000元以下罰鍰。

環保局長陳宏益表示，台中市自2019年10月開始推動家戶生廚餘全面回收，生廚餘在一般垃圾占比從23.5%下降至17.2%。為促進生廚餘再利用，市府去年底公告「台中市一般廢棄物之生廚餘分類回收排出規定」今年展開宣導，明年起如未依規分類回收將依「廢棄物清理法」第50條開罰。

陳宏益指出，全市生廚餘目前都送至外埔綠能生態園區，首創「生廚餘厭氧發電」，以厭氧醱酵67日即可產出綠電；他說，相較雙北垃圾費隨袋徵收後，多半委外運到中南部民營堆肥場處理，傳統堆肥約需3至4個月才能將生廚餘變成肥料，台中作法更具效率，還能發電回饋，符合資源永續與循環經濟潮流。

環保局說明，生廚餘包含果皮、水果殘渣、未經烹飪的各式蔬菜殘渣（如皮、籽、菜心、塊莖等）以及沖泡過的茶葉渣、咖啡渣、黃豆渣等，民眾分類後交由清潔隊垃圾車回收；如為60戶以上社區大樓，可向清潔隊申請設置生廚餘回收桶，由環保局專車前往收運。

環保局提醒，果核類、果殼類（椰子、榴槤等）、筍殼（筊白筍、玉米筍、竹筍等）、玉米芯、鳳梨冠芽、蛋殼、海鮮殼、長纖維類（甘蔗皮、蔗渣、麻薏莖、香芧草）、茶葉包、咖啡包等皆屬一般垃圾，不得作為生廚餘回收。

廚餘 台中市 廢棄物

延伸閱讀

中市檢疫男亂跑循足跡大消毒 1月底前消毒579處高風險地點

資源回收戶疫情連累收入大減 中市補助每月5000顧三餐

暖暖包爆量 台中市擬列可回收物

台中市藍天白雲空汙治理計畫 3年已減煤401萬公噸

相關新聞

台中人注意！明年起生廚餘回收 違規最高可罰6000元

台中市環保局統計，廢棄物17.2%為生廚餘，市政府將在宣導一年後，明年1月1日開始開罰，生廚餘如未依規定分類回收，將處1...

秀水農會爆冒貸上億 被害人不滿農會切割集結抗議

彰化秀水農會2018年爆發疑似冒貸案，10多人受害，事隔兩年，有被害人遭農會提告還錢，也因信用受損無法借貸，衝擊原有生計...

死亡車禍監視器拍不到 中市警局：近10年1/5可全景拍

台中市西屯區人口稠密，不少建商在該區推案搶建，市議員林祈烽指出，不少巷弄內經常都可見大型工程車輛進出。日前櫻花路與櫻花一...

疫情升溫！芬園九角頭迎天公遶境改車行 盛大供餐暫停

新冠肺炎疫情升溫，彰化縣芬園鄉每年舉行九角頭「迎天公」祭祀活動今年將縮小規模，原本步行遶境將改為車行，供餐服務也取消，希...

員林大手筆更新全市萬盞LED路燈 盼各界認養路燈

彰化縣員林市斥資1億5千萬元更新1萬2千多盞省電智能型LED路燈，本月全數更新完成，以往公所每年需支出近3千萬元路燈電費...

南投公費流感疫苗還有1萬劑 出生6個月以上免費打

流感公費疫苗去年10月開打，南投縣採購13萬7000劑流感疫苗，至今已接種13萬2000餘劑，先前增購6000劑近期到貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。