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南投公費流感疫苗還有1萬劑 出生6個月以上免費打

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣公費流感疫苗庫存量尚有1萬多劑，今起開放出生6個月以上縣民免費接種。圖／南投縣政府提供
南投縣公費流感疫苗庫存量尚有1萬多劑，今起開放出生6個月以上縣民免費接種。圖／南投縣政府提供

流感公費疫苗去年10月開打，南投縣採購13萬7000劑流感疫苗，至今已接種13萬2000餘劑，先前增購6000劑近期到貨，因此縣內庫存量尚有1萬多劑，為鼓勵民眾接受疫苗接種，降低施打標準，今起開放出生6個月以上縣民免費接種。

南投縣衛生局指出，去年因新冠肺炎疫情爆發，一度引發流感公費疫苗搶打潮，起初接種狀況踴躍，但之後又趨緩，因此去年採購的13萬7000劑流感疫苗，至今尚有4000多劑，再加上先前增購的6000劑，目前還有1萬多劑的庫存量。

而為鼓勵民眾接受流感疫苗接種，衛生局今則在縣務會議宣布，降低疫苗施打標準，擴大接種服務對象，衛生局長黃昭郎說，即日起只要是出生6個月以上的縣民，攜帶健保卡及相關證明文件，就可到衛生所或流感疫苗合約院所免費接種。

南投縣長林明溱則表示，近期早晚溫差大，較易使人因氣候變化感冒，加上國內新冠肺炎疫情嚴峻，接種疫苗增強自身抵抗力沒有什麼好，因此呼籲尚未接種流感疫苗的縣民把握機會，到指定醫療院所接種，降低自身流感傳染風險。

衛生局也建議，民眾前往接種前可先電話洽詢疫苗庫存及現場施打狀況，而近期疫情升溫，若要赴指定醫療院所，應落實個人防疫，若有疫苗接種相關問題或資訊可撥打南投縣衛生局諮詢專線2220904或洽詢各鄉鎮市衛生所。

南投縣公費流感疫苗庫存量尚有1萬多劑，今起開放出生6個月以上縣民免費接種。圖／本報資料照
南投縣公費流感疫苗庫存量尚有1萬多劑，今起開放出生6個月以上縣民免費接種。圖／本報資料照

流感疫苗 衛生局 新冠肺炎

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