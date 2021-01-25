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彰化獲贈4120具住警器 助秀水鄉家家戶戶都安裝

中央社 / 彰化縣25日電

彰化縣長王惠美今天說，彰化縣住宅用火災警報器安裝率約57%，其中弱勢民眾住處達百分之百，今天再獲贈4120具住警器，補足秀水鄉不足部分，助秀水鄉各家戶都能安裝住警器。

為維護秀水鄉民生命財產安全，秀水鄉多家企業聯合捐贈4120具住宅用火災警報器給彰化縣消防局，捐贈儀式今天在秀育企業舉辦，縣長王惠美代表接受，並頒發感謝狀，她指出，民國106年至今有47件火警因住警器發揮功效而無人傷亡，希望未裝的住戶儘快跟進。

王惠美表示，縣內弱勢民眾住處住警器安裝率已達百分之百，且縣府也要求建商新蓋房屋一定要設置，彰化縣目前安裝率約57%；縣府近年也動用逾億元購買警消器材，其中3400多萬元添購打火弟兄救災裝備，希望警、義消在最安全情形下出勤，保障民眾生命財產。

王惠美表示，感謝秀育企業董事長梁徽彬號召在地的金可眼鏡實業、盈貿實業、輝吉企業、新湧元鐵材、鵝媽媽美食餐廳、久松化學及親朋好友一起做功德，捐贈4120具住警器給秀水鄉民使用。

梁徽彬指出，一旦發生火災，輕則損失財物，重則使家庭破碎，小小的住警器可立即發揮預警功用，因此邀自家兄弟、善心人士、在地企業、秀水鄉華龍宮共同響應，聯合捐贈住宅用火災警報器回饋地方。

彰化縣消防局表示，秀水鄉約有7000多戶，已陸續為其中3000多戶符合資格者安裝一具住警器，秀水鄉在地企業捐贈這批住警器後，將優先為鄉民住家安裝一具，盼達到秀水鄉全部家戶安裝一具的目標，鄉民可到消防隊申領，消防隊也會結合村里活動發送。

王惠美 火災

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