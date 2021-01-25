慈濟占地最大日照坐落彰化 今揭牌提供一條龍服務

彰化縣秀水鄉第1家綜合長照機構今天在秀水鄉慈濟靜思堂揭牌，慈濟基金會從2019年3月起於秀水鄉設立居家長照機構服務至今，每月居家服務157位長輩，今天起更增加日間照顧服務，完成慈濟綜合長照在彰化地區的一條龍服務，彰化日間照顧布點數也增加到31家。

彰化縣府大力推動一學區一日照布建，今天慈濟綜合長照機構揭牌，將提供秀水地區民眾居家服務及日間照顧，彰化縣長王惠美說，彰化縣在2019年百歲人瑞有147位，2020年成長到209位，可見長壽百歲不是夢，為讓長輩能走出來，提升健康，彰化縣社區照顧關懷據點截至目前為止有282個，未來目標希望能在589個村里社區都能有1據點，也持續擴建「日照中心」及「巷弄長照站」，讓長輩可以在自己熟悉的社區在地安老。

秀水鄉人口3萬8872人，65歲以上老年人口數有5544人，老年人口約佔14.2%，彰化靜思堂是秀水鄉的地標，目前是慈濟占地最大的日照中心空間，從大門口進入可直接到日照中心門口接送長者，日照中心內部有健身器材、環景的靜思茶道區、獨立的靜心室、腦力激盪的活化認知區、人際互動、專屬的園藝區等。