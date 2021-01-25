秀水農會爆冒貸上億 被害人不滿農會切割集結抗議

彰化秀水農會2018年爆發疑似冒貸案，10多人受害，事隔兩年，有被害人遭農會提告還錢，也因信用受損無法借貸，衝擊原有生計，今天被害人與鄉親等近百人到秀水農會陳情抗議，要求農會釐清責任歸屬，停止清償借款訴訟，彌補被害人損失。

「失能農會，還我血汗錢」、「秀水農會年關將近還我錢來」今天被害鄉親在秀水農會外高舉布條抗議，還有坐輪椅長者到場控訴農會內部控制有問題，被害人說，受害金額從數千萬到上億都有，農會至今未積極處理，還拒絕賠償損失，甚至對被害人提出疲勞轟炸般的訴訟。

秀水農會冒貸案起因於秀水鄉農會任職近40年周女，當到保險部主任，疑似盜用存款戶存摺、印章，私自申請貸款，引發金錢糾紛，遭民眾檢舉後，2018年8月也到警局自首，彰化地檢署依違反農業金融法等將周女與另一名游姓員工提起公訴，目前法院審理中。

受害人林石源說，秀水農會提供很好的犯罪環境給員工，這段時間卻極力切割此事，以前他是農會貴賓，他相信農會和高階主管，沒想到在自己支票註銷後，還被周女偷蓋私人章拿去洗錢，用存款戶的土地冒貸、盜領帳戶存款，徵信人員不曾詢問他是否有無借貸真意，皆由農會職員違法承辦、不實對保，過程中漏洞百出，害得現在就連錢莊都來告他。

林石源也指出，一般金融機構發生這種事應會馬上代位求償，本案因進入司法程序原本要靜待結果，卻換得農會提告要他還錢，現在一審結果出來，農會認定被害人是還錢借款戶的部分被駁回，卻還想要上訴，要求政府相關單位介入調查秀水鄉農會數十年來的陋習。

秀水農會總幹事吳明信說，因一審判決對農會較不利，在判決未確定前，對判決有不同意見本來就可以尋求司法救濟提起上訴，本案周員涉嫌代為客戶存、提款，所涉相關關係人學經歷均較一般人為高，應能判斷，相關人等訴訟中大都承認貸款相關文件是自己等親自簽名、蓋章。