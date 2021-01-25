台中潭子潭興路湳底巷路平工程 會勘決議盡速施工

台中市潭子區潭興路湳底巷，去年豪雨崩塌重建完成，但道路多年未重舖，路面下陷、龜裂，立委楊瓊瓔爭取交通部前瞻計畫補助，將進行道路燙平計畫，全長3.4公里，經費1660萬元，各單位今天到場會勘，台中市府養工處長彭岑凱表示，將盡快發包設計並施工。

今天到場會勘，立委楊瓊瓔表示，潭子區潭興路湳底巷出入人多，有農民和登山客，以前道路崩塌，當地里長每天騎機車經過，發現路基下陷、路面龜裂，希望「超前部署」，讓民眾安心，她爭取交通部公路總局前瞻計畫預算，進行道路燙平，道路總長3.4公里，寬度7.2公尺，經費1660萬元。

台中市養工處長彭岑凱表示，潭子區潭興路湳底巷近20年未路修，道路龜裂及老化需改善，該路是潭子通往北屯區及新社區中興嶺的重要幹道，市府爭取前瞻計畫，1660萬元經費，中央將補助82%，市府自籌18%，將儘速設計，並發包施工。

立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國、養工處長彭岑凱、潭子區長林國聲及聚興里長李添貴到現場會勘，楊瓊瓔指出，民眾的行車安全及居住品質，一直是她從政至今最優先的問政目標，路平是民眾最關心的問題，常有民眾透過1999市民專線和她的臉書留言反映選道路損毀的問題，潭興路未來全面進行路基改善及瀝青混凝石刨鋪作業，改善完成後，將可提升道路服務品質，確保用路人的通行安全。

養工處彭岑凱處長表示，潭興路附近中小型工廠林立，大車進出造成道路損壞嚴重，二年前曾施工進行部分路面改善，全線大部分確實路面狀況不佳，甚至多處路基下陷，經里長多次反映後協請立委楊瓊瓔爭取經費改善；區長林國聲提醒建設局，未來施工期間，務必顧慮用路人的安全，便道的動線必須讓用路人能直覺，交通標示要清楚醒目，使道安風險降至最低。