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疫情升溫！南投縣社區關懷據點 供餐不共餐
國內疫情持續升溫，為降低群聚機會，桃園市今起停辦全市社區關懷據點；南投縣逾8成社區關懷據點盼照辦，縣務會議今宣布暫不停辦，但加強防疫，除延續量體溫、戴口罩、酒精消毒等措施，但供餐不共餐，改提供餐盒，降低感染風險。
社會及勞動處指出，為滿足縣內長照需求，縣內設有社區照顧關懷據點、獨立C級巷弄長照站、醫事機構附設C級長照站及長春健康活力補給站等據點，而因近期新冠肺炎疫情嚴峻，國內本土確診例連日增加，上周即調查評估據點辦理狀況。
社會處長林志忠今在縣務會議表示，經調查縣內120個社區關懷據點，有99個表示願意且希望照常辦理，盼續辦比例逾8成，也會配合加強防疫措施，建議維持現狀，但加強防疫；縣長林明溱也考量縣內疫控狀況穩定，宣布暫不停辦。
林明溱說，不少長輩每天的樂趣就是去社區據點參與課程，也出門活動筋骨，若停辦，待在家也無聊，生活頓失重心恐對情緒、健康都不好；而南投目前疫情控制狀況穩定，評估據點可照辦，但照辦有個大前提，就是須強化各據點防疫措施。
林志忠則表示，從去年疫情爆發後，縣內長照站點就施行戴口罩、量體溫、酒精消毒雙手等防疫措施，而針對目前國內疫況又升溫，除延續防疫措施，拉開活動距離，供餐不共餐，改採餐盒發放，並調撥口罩將給各據點約200個供因應使用。
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