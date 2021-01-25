電影劇組演員到鎮瀾宮參拜祈福 廟方爭取抽獎好禮

將上映的電影「角頭浪流連」，劇組人員和演員昨天到台中大甲鎮瀾宮參拜上香，鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤和前立委顏寬恒等人接待，廟方今天表示，已為粉絲爭取到小禮物，只要上鎮瀾宮臉書在這篇貼文按讚，標記3位好友，再貼上「2月5日一起去看電影吧」文字，就有機會抽到電影票和電影紀念口罩。

鎮瀾宮表示，昨天電影劇組人員到鎮瀾宮參拜祈福，可上鎮瀾宮官網臉書，依步驟按讚標記後，抽獎獎品有電影票交換券和角頭黑色與紅色紀念口罩。