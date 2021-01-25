聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中大里公園街打通 花近兩億元省10分鐘路
台中市長盧秀燕上午為大里區公園街打通工程舉辦開工祈福典禮，她表示，此路打通後可有效縮短10分鐘車程，有效紓解交通車流，並串連地方產業建設。
這條公園街打通的路段由東湖路至東南路，長180公尺、寬12公尺道路。盧秀燕說，這條道路爭取了10年，但是「步步是錢」180公尺花了1億9千萬元，其中工程費僅700萬元，用地和地上物補償則花了1億8千3百萬元。
她感謝立委何欣純協助爭取內政部經費1190萬元，另1億7千810萬元則是由市府編列。同時也感謝市議員們支持通過預算。
盧秀燕說，大為東湖里長賴樹清和市議員積極爭取，因此市府下定決心編列預算來做，預計半年可以完工，讓大家可以更好走。
建設局亦指出，大里軟體園區啟用後，吸引眾多高科技廠商進駐，園區內設有商場、藝廊、親子空間，複合式園區設計提升生活便利性，同時結合鄰近草湖溪自行車道等景點，吸引觀光與就業人口移入。
有鑑於當地交通依賴中興路、塗城路等道路通行，大里地區的交通需求日漸龐大，尖峰時段易形成交通瓶頸，影響交通效益及地區發展。盧市長因此進一步表示市府團隊推動地區發展建設，並特別爭取內政部營
建署經費補助打通公園街，將有效提升大里交通服務水準；提供更完善、便捷的交通路網，促進區域間產業交流升級。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言