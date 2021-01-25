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南投衛生局抽檢年節應景食品 3件不合格

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣衛生局抽驗市售年節產品，驗出豇豆、包心芥菜、五香豆干共3件不合格。圖／南投縣衛生局提供
南投縣衛生局抽驗市售年節產品，驗出豇豆、包心芥菜、五香豆干共3件不合格。圖／南投縣衛生局提供

農曆年節將屆，南投縣衛生局執行「年節應景食品販售業者稽查」抽驗肉品、蔬果等市售年節產品共80件，驗出豇豆及包心芥菜2件蔬菜農藥殘留，及1件五香豆干檢出過氧化氫陽性均與規定不符，依源頭管理移送所轄縣市衛生局處辦理。

衛生局指出，國人習慣在過年前後採辦年貨，並準備豐盛菜餚圍爐或招待客人，而為保障食安，趕在年前執行食藥署春節複合式專案「年節應景食品販售業者稽查」，抽驗縣內肉類食品、蔬菜、水果、花生、肉干等市售年節產品共80件。

而該年節專案稽查進行農藥殘留、動物用藥殘留、真菌毒素、著色劑、防腐劑、亞硝酸鹽、甜味劑、過氧化氫等檢驗項目，近期最受大眾關注的美豬議題，抽檢豬肉、牛肉、雞肉等9件肉品都未檢出乙型受體素類多重殘留，均符合規定。

另魚肉、蔬菜、水果、花生、豆類、水產乾製品、醃製蔬菜，及休閒食品、瓜子、肉干等零食，查出南投市某攤商「豇豆」及名間某攤商「包心芥菜」農藥殘留超標，還有南投市1家海鮮攤「五香豆干」檢出過氧化氫陽性，共3件不符規定，

南投縣衛生局表示，經向攤商確認進貨源頭，豇豆來自雲林，包心芥菜為彰化，五香豆干為台中，已依源頭管理將相關資料及數據移送所轄縣市衛生局處，同時提醒販售業者，應依法保存進銷貨相關交易憑證及記錄等資訊，俾利溯源追蹤。

衛生局也呼籲，選購年貨時應注意選購來源、標示清楚的食品，避免購買來路不明的散裝食品，鮮豔非自然顏色、聞起來較刺鼻或酸臭、不該存有芳香味的產品，建議下鍋前泡水清洗，有助去除產品外的灰塵或殘留的食品添加物，保障食安，如有食品衛生安全問題及消費疑義，可洽衛生局服務專線049-2231994。

衛生局 農藥殘留 食安

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