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中市女麗購活動僅邀1議員列名引不滿 市府道歉滅火
台中市政府1月23日霧峰舉辦「台中女麗購」促銷活動，發出的活動請帖除市長、經發局長、區長具名邀請外，市議員僅列國民黨林碧秀一人，引發其他議員不滿。市府官員匆忙登門拜會議員道歉滅火，強調「下不為例。」
大里、霧峰選區共有6位市議員，國民黨有林碧秀丶蘇柏興，親民黨段緯宇，民進黨李天生丶林德宇，無黨籍張滄沂。
市府舉辦「台中購物節」「台中女麗購」屯區行銷活動，市府發出的請帖，除機關首長具名外，只有林碧秀市議員入列，活動前夕，引爆不滿。有議員22日發LINE訊息給市長盧秀燕，強調相關預算經市議會審通過，不該用公款為個人做秀，揚言以後由林碧秀顧預算好了，其他人「袖手旁觀。」
市長盧秀燕高度重視，要求經發局即刻處理。副局長李逸安率主辦產業發展科長許瓊華奔赴各市議員服務處拜訪，一再道歉，強調失誤，以後不會再發生，邀請議員參加「台中女麗購-霧峰GG購」活動，共襄盛舉。
其他議員趁機抱怨市府在屯區的資源獨厚特定議員，據了解，林碧秀捐一台電視作為活動奬品，因此列名活動邀請函，但其他議員表示「無法接受」。
綠軍議員指出，部分局處資源分配不均，綠軍樂得「隔山觀虎鬥」。
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