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配合市地重畫工程 台中大里區公所28日起遷址辦公

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市纖維工藝博物館。圖／台中市政府提供
台中市纖維工藝博物館。圖／台中市政府提供

台中市大里15期市地重劃工程去年8月25日開工，大里區公所須配合拆除，且因大里聯合行政中心5年後才能完工，因此將暫時遷往台中市纖維工藝博物館三樓辦公，28日起由公用課先開始搬遷，其他課室也陸續完成搬移，預計3月2日全部完成；這段期間區公所搬移單位需要些許時間，各課室仍會視情形在兩邊同時維持運作。

台中市地政局指出，為解決都市計畫公設用地多年未徵收開闢問題，藉由市地重劃帶動大里舊市區再生發展，因此持續推動第15期市地重劃，以取得大里區聯合行政中心興建用地，提供大里區公所、大里地政事務所、大里區戶政事務所、地方稅務局大屯分局等4單位使用，解決服務空間不足、區位分散影響行政效率及民眾洽公便利性問題。

大里區長鄭正忠表示，目前初步規劃，將3樓規劃成A、B、C三區辦公，保守估計需在這裡臨時辦公約5年。因附近停車不便，提醒洽公民眾多搭乘公車，或利用大里運動公園地下停車場停車。

台中市 停車場

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