彰化二林鎮推動路燈認養 盼提升公民參與度
彰化縣二林鎮公所去年開辦路燈認養，二林鎮長蔡詩傑說，他原希望藉路燈認養也提升公民參與度，但去年僅認養1275盞，不如預期，最近公所繼續辦理路燈認養，希望企業機關或個人能踴躍參與。
蔡詩傑說，二林鎮路燈約6800多盞，去年開辦認養路燈，原希望能達到40%的認養率，但後來只認養了1275盞，認養率近20%，公所每年要支付電費約600萬元，但推動認養並非只為了支付電費，最重要的也希望推動公民參與，讓大家更關心公共設施，甚至加入維護公共設施的一份子。
去年認養最多的是主婦生鮮及省錢超市業者已認養290盞，其次是萬合廣懿宮100盞，公所最近正在辦理路燈認養登記，每盞路燈一年認養費一千元，認養人及單位名稱為製作標示牌在路燈上，也可做為企業形象宣傳，認養專線（04）8969906。
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