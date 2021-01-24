南投人注意！2張圖看大型垃圾清運、春節停收時間

為因應農曆年節前除舊布新，南投縣環保局公布春節垃圾清運規劃，其中巨大垃圾，除草屯已停止收運外，埔里至29日、中寮至31日，仁愛限定27日及2月3日，其餘鄉鎮公所均到2月分，建議有需求者是先與各公所清潔隊預約收運。

環保局指出，國人習慣在年節前進行居家環境清理維護，難免清出老舊家具或大型垃圾，並就近先堆放在周遭閒置空地，因此呼籲民眾把握年前巨大垃圾收運時間，與公所清潔隊確認或預約收運，迅速確實清理，避免長期堆置造成環境問題。

而南投縣內13鄉鎮市公所針對巨大垃圾清運，各自都有排定收運期程，其中草屯鎮11日起即展開收運，至22日已結束；埔里鎮收到本周五（29日），電話0912610571、0932689139；中寮鄉收到元月底（31日）電話049-2693500、2694424。

鹿谷鄉、仁愛鄉則限制特定時間收運巨大垃圾，仁愛剩下27日和2月3日兩天會收運，電話049-2801152；鹿谷收運日期雖到2月4日，但限定每周四，因此僅剩下28日和2月4日兩天，且一定要事前預約才會收，電話049-2755720。

集集鎮即日起收運至2月8日，聯絡電話：049-2731607；信義鄉也已開始收運，並收至2月9日，電話049-2791860；國姓鄉明天（24日）起收運至2月6日，電話049-2721002、2720316；南投市則從27日收至2月9日，電話049-2233374。

而剩下的4鄉鎮，竹山鎮2月1日至5日登記，7日統一收運，049-2657403；名間鄉2月4、5、8、9日收運，電話049-2732452、2730329；水里鄉2月1至6日，電話049-2771640；魚池鄉2月2至5日，電話049-2895371、2895371。